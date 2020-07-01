دولار التطبيقات يفقد صوابه ... والامن العام ووزارة الاتصالات غائبان عن المعالجة

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وسط فلتان الضوابط و غياب المعايير الدولار على التطبيقات الالكترونية يحلق عاليا جدا لدرجة ال ٩٦٠٠ ل ل..



صحيح انها" تطبيقات" سوداء انما مفعولها كبير. فبغياب اي مرجعية اخرى يفتح اي "معلم" او تاجر و يبيع او يسعر بضاعته الاجنبية على اساس ما يراه على التطبيق وسط يأس و سخط المواطن العاجز ودون حتى الرجوع و استمزاج رأي صراف مثلا!



صحيح ان قصة سوق العملة مبنية على العرض و الطلب. انما فلتان التطبيقات يسرع كثيرا في عشوائية عملية ارتفاع سعر الصرف.



المطلوب من الامن العام اللبناني و وزارة الاتصالات حجب هذه التطبيقات و الغاءها كليا بشكل فوري و سريع و عدم التفرج على هذه الافة المسرعة لارتفاع الدولار