بعد تقديم إستقالته .. بيان من القاضي مازح

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تقدم القاضي محمد مازح في بيان، ب"الشكر الكبير والتقدير العميق لكل من وقف وقفة حق وعدل من سماحة وفضيلة السادة علمائنا الإجلاء، سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وفضيلة العالم الجليل الشيخ علي ياسين، وسماحة السيد محمد الغروي وفضيلة القاضي الشرعي الشيخ حسن عبدالله، ولقاء علماء صور والسادة النواب الحاليين والسابقين ومن يمثلون، والسادة القضاة ومسؤولي الأحزاب والسادة المحامين والإعلاميين، وكل الشخصيات والمواطنين الكرام والأصدقاء على صفحتي والناشطين في الحراك المدني، ومجموعات صفحات التواصل الاجتماعي، وكل من كتب على وسائل التواصل الاجتماعي كلمة حق وتعاطف وتضامن مع قضيتي، جزاكم الله خيرا الأحبة الأعزاء".