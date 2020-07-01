قوى الامن: لا صحة لما يتم تداوله عن مصادرة مبالغ مالية بالعملة الأجنبية من الوافدين الى المطار

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة،البلاغ التالي:

يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر صوراً لعناصر من قوى الامن الداخلي ويتضمن مقطعاً صوتياً لأحد الأشخاص يزعم بأنه لدى قدومه الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي وبحوزته مبلغ /6000/$، تمت مصادرة /4000/ $ من المبلغ المذكور اثناء تفتيشه، وقد توجه الى الوافدين بعدم اصطحاب اكثر من /3000/ $، مشيراً الى إجراءات مشددة تتخذها العناصر الأمنية التي وصفها بالعصابات.

يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بان تنفي هذه الاخبار جملة وتفصيلاً، وان توضح بان الإجراءات الأمنية المتّبعة هي طبيعية وروتينية.

كما تطلب من الوافدين في حال أرادوا تقديم شكوى، التوجه الى فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في وحدة جهاز أمن السفارات والادارات والمؤسسات العامة، او الى مكتب السياحة في وحدة الشرطة القضائية، ليصار الى اتخاذ الإجراءات اللازمة.