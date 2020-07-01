لا خلافات سياسية داخل الحكومة.. عكر: الحكومة لن تسمح أن يجوع المواطن وعلينا أن نكون يدا واحدة

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اكدت وزيرة الدفاع زينة عكر أن الحكومة لن تسمح أن يجوع المواطن "لسنا حكومة شراء وقت وعلينا أن نكون يدا واحدة لكي ننجح وان اتحدنا جميعنا كفريق واحد نستطيع القيام بلبنان من دون انتظار المساعدات الخارجية".

واشارت عكر خلال لقاء اعلامي الى ان لبنان لديه الكثير من المقدرات البشرية ومن يأتي الينا من الخارج فأهلا وسهلا به ومن لا يرغب بذلك فلا مشكلة، وسألت: "لماذا نريد انتظار المجتمع الدولي؟ لا اقول اننا لا نحتاج الى المساعدة او لضخ الدولارات ولكن علينا العمل بغض النظر عن ذلك".

ورأت عكر ان انغلاق المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة التي كانت منفتحة سابقا على لبنان قرار سياسي ولو ان الجهات الخارجية تربط ذلك بموضوع الاصلاحات.



وردا على سؤال حول العرقلة التي تتعرض لها الحكومة قالت: ان الجميع يطالبنا بالاصلاحات ولكن الموضوع سياسي اكثر من اي شيء آخر ، دورنا جميعا في لبنان السير بخطين متوازيين الخطة المالية والاصلاحات وغير ذلك فلا كلام.



وشددت عكر على انه ورغم كل الكلام عن ما أشيع عن استقالات لبعض الوزراء بالامس من داخل الحكومة قالت إن الحكومة مستمرة بالعمل والانتاج ولا خلافات داخلها واضافت لا طموح سياسي لدي وعندما اصبح في مرحلة لا استطيع فيها العمل فسأستقيل.

وعن ما تردد حول رفض وزير المال التدقيق المالي المركز اشارت عكر أن الرفض هو لتبني شركة كرول قبل التأكد من عدم وجود إسرائيليين في مجلس إدارتها وليس لفكرة التدقيق ويتم التأكد من قبل الجهات المعنية من ارتباطات شركة كرول وقد نلجأ إلى اعتماد شركة أخرى.

وتعليقا على لقاء عدد من الوزراء برئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل امس، اوضحت عكر ان اللقاء يندرج في اطار التنسيق مع المعنيين ببنود الخطة المالية وتحديد الاولويات كاشفة عن سلسلة لقاءات ستستكمل مع الافرقاء المعنيين بهذا الصدد، واشارت الى انه ان لم يحصل توافق سياسي وتحديد الاولويات فلن نستطيع التقدم.



عكر رأت ان باكورة الاصلاحات ملف الكهرباء مفندة المراحل التي يمر فيها المسار الاصلاحي وكشفت عن ان مسألة بناء المعامل تنتظر توقيع لبنان مع صندوق النقد الدولي إذ أن الشركات الدولية كلها تحتاج لضمانات للعمل.



عكر واذ اعربت عن تفهمها وادراكها لصعوبة الاوضاع المعيشية وما يمر به المواطنون من ظروف صعبة، لفتت في المقابل الى ان وعلى الرغم من ذلك فلا يزال ٧٠ في المئة من الخدمات لا سيما فواتير الكهرباء والماء والهاتف كما المحروقات تدفع وفقا لسعر الصرف الرسمي متحدثة عن ان السلة الغذائية المتكاملة المدعومة والتي تضم 250 سلعة ستبصر النور في اليومين المقبلين بالاضافة الى العديد من المشاريع في كل من وزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة وخطة التحفيز تصب في خانة تحسين الواقع المعيشي، واضافت: الحكومة ستقوم بكل جهدها لحماية المواطن من الجوع.



اما عن مسألة ضبط الحدود واغلاق المعابر غير الشرعية فأكدت عكر ان هناك تقدما ملحوظا منذ اتخاذ القرار بالاقفال وهناك عددا كبيرا من التوقيفات التي حصلت وتحصل وهي تشمل ليس فقط مهربي المازوت بل ايضا الطحين وعددا من السلع الاخرى، واشارت الى ان الجيش اللبناني يعمل ليلا نهارا للسيطرة على كل المعابر مشددة على ان الثغرة لا تكمن في السياسة وانما بالصعوبة الجغرافية على الحدود.



الى ذلك، توقفت عكر عند قرار المجلس الاعلى للدفاع القاضي بمنع اقفال الطرقات لاسيما الدولية منها مشيرة الى ان الجيش سيتابع مهامه حتى النهاية في الحفاظ هلى السلم والامن وسلامة المتظاهرين السلميين، اما المتظاهر غير السلمي فالقضاء سيقوم بدوره في هذا الشأن.

وعن التحقيقات المتعلقة بالجهات التي قامت بأعمال الشغب، لفتت أن الموضوع ما زال بعهدة مخابرات الجيش.