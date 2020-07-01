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نفت بلدية القاع في بيان "ما تداولته بعض وسائل الإعلام وبعض المغردين، عن خبر اغتصاب طفل في بلدة القاع ومطالبات بتسليم المغتصبين وانزال أشد العقوبات بحقهم، لاسيما ما ورد في تغريدة للاعلامي جو معلوف".

وقالت: "لذا، يهمنا أن نؤكد أن هذه الحادثة المستنكرة أشد استنكار من قبل أهالي القاع أجمعين والمرفوضة بشكل تام، لم تحصل في بلدتنا إنما في منطقة أخرى، ونتمنى من الإعلامي جو معلوف ومن بقية المغردين ووسائل الإعلام الذين نحترمهم ونقدرهم تصحيح الخطأ وتعديل تعليقاتهم وتغريداتهم وأخبارهم، وذكر مكان حصول الجريمة وهو بطبيعة الحال ليس بلدة القاع".