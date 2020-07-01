الرئيس عون اعطى توجيهاته بالإسراع في صيانة طريق ضهر البيدر وشدد على اهمية تنفيذ مشروع نفق بيروت - البقاع

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اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تنفيذ نفق بيروت- البقاع بطريقة الــ B.O.T او بالشراكة مع القطاع الخاص، من اهم المشاريع الإنمائية لتفعيل المواصلات بين بيروت والساحل اللبناني والبقاع، وحل أزمات عدة مثل السكن والترانزيت وغيرها من القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة في البلاد.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، وفداً من نواب البقاع ضم السادة: عبد الرحيم مراد، غازي زعيتر، الوليد سكرية، سليم عون، محمد القرعاوي وسيزار معلوف، عرض المعطيات المتصلة بتنفيذ هذا النفق والنتائج الإيجابية المترتبة عن إنجازه وذلك في ضوء الاتصالات التي يقوم بها الوفد مع المرجعيات الرسمية لتسهيل انشاء النفق.

وابلغ الرئيس عون الوفد النيابي انه يولي اهتماماً خاصاً لانجاز النفق وسيعمل على إزالة العقبات التي تعترضه، علماً ان اعتماد نظام الشراكة مثلا لا يكلّف الخزينة أعباء مالية إضافية.

واثار الوفد الوضع المزري للطريق المؤدية الى البقاع عبر ضهر البيدر الذي يمرّ عليه يومياً العديد من السيارات والشاحنات، ما يتسبب بزحمة سير خانقة طوال فترات الليل والنهار، إضافة الى غياب شبه تام لاشارات السير على هذه الطريق مما يزيد من هذه الزحمة.

وابدى الرئيس عون حرصا على تحسين الطريق الى ضهر البيدر والبقاع، وأعطى توجيهاته الى الجهات المعنية بالإسراع في صيانتها، لاسيما مع بداية فصل الصيف الذي تشهد فيه ازدحاما استثنائيا.

وعبّر نواب البقاع عن امتنانهم للدعم الذي اظهره رئيس الجمهورية حيال مطلبي النفق والطريق البرية.



واستقبل الرئيس عون النائب حكمت ديب واجرى معه جولة افق في الأوضاع الراهنة، كما بحث معه شؤوناً تتصل باقتراحات ومشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب. وتطرق البحث الى عمل الهيئة الوطنية للمخطوفين قسرا وسبل تفعيلها.