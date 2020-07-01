هيئة قضاء بعبدا في التيار رداً على بو عاصي: نكتفي بسؤاله: ماذا حققتم؟ أذكر إنجازاً واحداً من وجودكم في الحكم؟

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صدر عن هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر البيان التالي:

طالعنا بيار بو عاصي بكلام يقيّم فيه الخسائر والربح في الحرب وفي الحكم قائلاً: "خسرت القوات اللبنانية في الحرب وربحت في الحكم. ربح حزب الله في الحرب وفشل في الحكم. وحده العماد ميشال عون فشل في الحرب وفي الحكم".



لبو عاصي الذي لا يمكن أصلاً أن يكون معياراً في تقييم الربح والخسارة، نذكّره بأن في الحرب باعت القوات اللبنانية لبنان للخارج وتواطأت مع القوى المحتلة ضد الشرعية وضد شعبها الذي مارست عليه أفظع الجرائم من قتل وفرض خوّات وفتح معارك مع الجيش اللبناني وزرع النفايات السامّة في الجبال، بعدما هرب قائدها من كل المناطق التي كان يجب أن يكون فيها في الصفوف الأمامية دفاعاً عن الناس كما كان يدّعي دوماً، أما الجنرال ميشال عون ففتح معركة تحرير لبنان وبقي واقفاً وصامداً إلى جانب الجيش والشعب العظيمين في مواجهة الجميع، إلى أن اشتركتم ب13 تشرين لإنهاء حالته والقضاء على كرامة شعب ولكن هذا الشعب عاد وانتصر لحريته وكرامته التي ما عملتم لهما يوماً.



أما بموضوع الحكم، فنشكر بو عاصي على اعترافه أن القوات كانت في الحكم على رغم ادعائها المعارضة دوماً، ونكتفي بسؤاله: ماذا حققتم؟ بالله عليك أذكر إنجازاً واحداً من وجودكم في الحكم؟ أما الرئيس عون فقد حارب الارهاب، وحقق الشراكة رافضاً الالتحاق الذي كنتم ترضون به، وقدّم ملفات إلى القضاء، وفتح معركتي مكافحة الفساد وتغيير السياسات المالية على مصراعيهما، فهل تجرؤون على فعل شيء واحد من كل ذلك يا أصحاب مقولة: "فليحكم الاخوان"؟