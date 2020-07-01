درغام وطرابلسي: أثنيا على قرار دعم المدارس وطالبا المجذوب بوضع دراسة مفصلة عن واقع التعليم

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أعرب عضوا تكتل "لبنان القوي" النائبان أسعد درغام وادكار طرابلسي عن ارتياحهما لقرار وزير التربية طارق المجذوب الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم والذي تقرر فيه دفع مبلغ 500 مليار ليرة منها: 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة غير المجانية، و150 مليار ليرة للمدارس الرسمية، ما يساهم في التخفيف عن كاهل الأهالي وتأمين حقوق الأساتذة والاداريين".

ولفت طرابلسي ودرغام في بيان مشترك، الى "أن قرار الحكومة لدعم المدارس الخاصة ينسجم مع اقتراح قانون وقعاه مع زملائهما في تكتل لبنان القوي، ومع النقاشات الجارية في اجتماعات لجنة التربية النيابية مع اصحاب المدارس الخاصة:

وطالب النائبان درغام وطرابلسي وزير التربية والتعليم العالي، "استكمال القرار الحالي بخطوات أخرى، لجهة وضع دراسة مفصلة عن واقع المدارس الرسمية وتجهيزها بما يلزم من عتاد ومعلمين اضافيين، لاستيعاب الأعداد المتسربة المتوقعة مع بداية إنطلاق العام الدراسي القادم".