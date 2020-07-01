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اعترض عدد من الوزراء على اعلان وزير الاقتصاد راوول نعمة عن نيّته رفع سعر ربطة الخبز. وعلمت صحيفة "الجمهورية" انّ وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بعث رسالة نصية على هاتف نعمة حذّر فيها من انّ "هذا القرار يشبه قرار وزير الاتصالات السابق محمد شقير برفع كلفة التخابر عبر الواتساب وما رَتّبه من مفاعيل في الشارع".

وأبلغ فهمي الى نعمة انه، ومن موقعه كوزير للداخلية والبلديات، ينبّه الى "انّ اي قرار من هذا النوع سيكون وقوداً لإشعال الشارع الذي لم يعد بالإمكان ضبطه". وسأل فهمي: "لماذا يُراد اتخاذ مثل هذا القرار؟ وهل هناك ما لا نعرفه؟" داعياً إيّاه الى سحبه فوراً.