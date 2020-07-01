عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 تموز 2020

الأخبار: معاقبة مازح: الذلّ بلا قاع
ايران مستعدة: خذوا النفط بالليرة!
العدو يتهم الزميلة بيروت حمود باختراقه أمنياً: عندما تخفي اسرائيل عجزها بكذبة!
صراع المحاور: رمال الزعامة في ليبيا
البناء: هزيمة أميركيّة في مجلس الأمن… وقمة افتراضيّة لبوتين وأردوغان وروحانيّ حول إدلب / استقالة مازح تكشف تدخُّل وزيرة العدل… وترسم أسئلة حول مَن يحمي السيادة؟ / رئيس الحكومة يجمّد قراراً تفجيريّاً لوزير الاقتصاد برفع سعر الخبز يحرّك الشارع /
الديار: تقارب أميركي ــ فرنسي للضغط على لبنان... وباريس لحكومة جديدة
إستقالة بيفاني تكشف انعدام الاصلاح : «كلن يعني كلن»
هل تتعثر المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد لعدم تنفيذ الإصلاحات؟
نداء الوطن: دياب يوبّخ اللبنانيين: شعوب أخرى باعت الدولارات لتحمي عملتها!!!
السلطة تنهش "لحم" الجيش... والمجلس للحكومة: "إنزلي عن الشجرة"
اللواء: سلطة العجز الوطني: تجويع الشعب والجيش بالقرارات والمراسيم!
استقالة بيفاني تهدّد بتفجير مجلس الوزراء.. والكهرباء تعلن عدم القدرة على الاستمرار
النهار: 550 ألف عاطل عن العمل
الجمهورية: تململ وزاري من فشل الحكومة
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the daily star: Lebanon extends COVID-19 measures till Aug. 2
l'orient le jour: Vers une hausse du rationnement à EDL...en attendant le carburant