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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 تموز 2020

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الأخبار: معاقبة مازح: الذلّ بلا قاع

ايران مستعدة: خذوا النفط بالليرة!

العدو يتهم الزميلة بيروت حمود باختراقه أمنياً: عندما تخفي اسرائيل عجزها بكذبة!

صراع المحاور: رمال الزعامة في ليبيا

 

 

 

 

البناء: هزيمة أميركيّة في مجلس الأمن… وقمة افتراضيّة لبوتين ‏وأردوغان وروحانيّ حول إدلب /‏ استقالة مازح تكشف تدخُّل وزيرة ‏العدل… وترسم أسئلة حول مَن يحمي ‏السيادة؟ /‏ رئيس الحكومة يجمّد قراراً تفجيريّاً لوزير ‏الاقتصاد برفع سعر الخبز يحرّك الشارع ‏‏/‏

 

 

 



الديار: تقارب أميركي ــ فرنسي للضغط على لبنان... وباريس لحكومة جديدة
إستقالة بيفاني تكشف انعدام الاصلاح : «كلن يعني كلن»
هل تتعثر المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد لعدم تنفيذ الإصلاحات؟

 

 

 

 

نداء الوطن: دياب يوبّخ اللبنانيين: شعوب أخرى باعت الدولارات لتحمي عملتها!!!
السلطة تنهش "لحم" الجيش... والمجلس للحكومة: "إنزلي عن الشجرة"

 

 

 

 

اللواء: سلطة العجز الوطني: تجويع الشعب والجيش بالقرارات والمراسيم!
استقالة بيفاني تهدّد بتفجير مجلس الوزراء.. والكهرباء تعلن عدم القدرة على الاستمرار

 

 

 

 

النهار: 550 ألف عاطل عن العمل

 

 

 


الجمهورية: تململ وزاري من فشل الحكومة

إحتجاجات على فوضى الغلاء

 

 

 


the daily star: Lebanon extends COVID-19 measures till Aug. 2

 

 

 

 

l'orient le jour: Vers une hausse du rationnement à EDL...en attendant le carburant

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