أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 تموز 2020

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اللواء: أسرار

همس

تتحرك أكثر من جهة أوروبية ونقدية، ومحلية لمعرفة الأسباب غير المعلنة لاستقالة موظف مالي رفيع.



غمز

ينتظر عارفون ردّ فعل يصدر عن القاضي المستقيل، في الإطار المعاكس، بعدما تخلّى عنه رُعاته!.



لغز

تبلغت جهات حزبية وجنوبية أن معاودة قطع طريق الساحل، كما حدث قبل نهاية الأسبوع الماضي، لن يحصل!

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر قانونية إنه كان المفترض لدى مناقشة قضيّة تتصل بحدود الحصانة والسيادة في تصرّفات سفير دولة أجنبية أن يمتنع عن المشاركة بالنقاش كل قاضٍ أو وزير يحمل جنسية دولة ثانية، لأن قسم الولاء الذي يؤديه عند نيله الجنسية يلزمه ويحول دون حياده، عدا أن تضارب المصالح لا يحتاج إلى إثبات وهو عامل إبطال قانوني كافٍ.



كواليس

سجلت مصادر أمميّة تراجعاً واضحاً في مكانة ومهابة الدور الأميركي خلال مناقشات مجلس الأمن حول تمديد حظر السلاح على إيران، حيث قام أغلب الأعضاء بتحميل واشنطن مسؤولية تدهور مسار تطبيق الاتفاق النووي مع إيران، بحيث لم يقتصر الأمر على الحلفاء التقليديين لطهران بل طال بوضوح الحلفاء التقليديين لواشنطن.



الجمهورية: أسرار

"مرجعية كبيرة" اضطُر لمسايرة سياسيين!

يقول قريبون من مرجعية كبيرة إنّه اضطُر لمسايرة بعض السياسيين في ملفات عدة في السنوات الأخيرة في حين إن هذا البعض ينتقده الآن حول هذه الملفات.

موعد لمقابلة قيادي بارز... والجواب

طلبت شخصية سياسية موعداً لمقابلة قيادي بارز فجاءه الجواب بالرفض.



ذكّرتني بـ"مسيلمة الكذاب"!



إتصل مسؤول كبير بأحد السياسيين وقال له: خلال قراءتي لكتابك ذكّرتني بـ"مسيلمة الكذاب".

نداء الوطن: خفايا

يخشى مسؤول كبير دخول لبنان تدريجياً في العتمة بعدما تبلغ أنّ "جي بي مورغان" لم تفتح اعتمادات جديدة للمصرف المركزي لتمويل المحروقات.

قدّمت زوجة موظف مستقيل استقالتها من عملها تمهيداً للسفر إلى باريس حيث يُحتمل أن يكون المركز الجديد لعمل زوجها.

على الرغم من تمنّع شركتي الخلوي عن تسديد أي مستحقات تشغيلية مترتبة على القطاع، إلا أنّ دفعة العام 2020 من ثمن مبنى تاتش والبالغة 15 مليون دولار، قد تمّ تسديدها.