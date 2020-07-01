مطار بيروت يفتح اليوم

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الديار: يستعد مطار رفيق الحريري الدولي لاستئناف حركته الطبيعية بدءا من اليوم الأربعاء في الأول من تموز 2020، وذلك بعد انتظار من قبل المسافرين الذين كانوا يترقبون هذا القرار لتأمين حجوزاتهم على متن رحلات شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي تستخدم المطار حاليا وفي مقدمها شركة طيران الشرق الأوسط ، حيث من المنتظر ان يشهد المطار حركة نشطة ذهابا وايابا من والى لبنان بقدرة استيعابية بنحو 10 في المئة في المراحل الأولى، على ان تتم زيادة هذه الحركة لاحقا في ضوء تقييم النتائج التي ستبينها حركة المطار خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مع الإشارة الى ان عدد الركاب المقرر في المرحلة المقبلة يبلغ حوالى ألفي راكب يوميا.