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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



في مؤشر على الإنحدار الإقتصادي في لبنان أقفلت التعاونيات الإستهلاكية أبوابها اعتبارا من اليوم بسبب عدم قدرتها على الإستمرار في ظل الإرتفاع المخيف لسعر الدولار الذي يتم التداول به في السوق السوداء بـ 9000 ليرة ولدى الصيارفة المرخصين بـ 3000 ألاف وتسعمئة ليرة، اضف الى ذلك اعلان الجيش اللبناني عن ألغاء مادة اللحوم كليا من الوجبات التي يقدمها للعسكريين بسبب الازمة الاقتصادية.



وفي بعض شوارع بيروت وعدد من المناطق اللبنانية تحركات شبابية وشعبية وقطع للطرق إحتجاجا على تردي الوضع المعيشي.

وفيما تصاعدت أزمة المازوت وبدأت مؤسسة الكهرباء تقنينا قاسيا للتيار في عز الصيف قرار جديد بانتظار المواطن يزيد من أعبائه، إذ من المرتقب أن تصدر وزارة الإقتصاد غدا قرارا يتعلق برفع سعر ربطة الخبز 900 غرام الى الفي ليرة، فيما أعلن وزير التربية أن مجلس الوزراء اقر مشروع قانون معجل لتخصيص خمسمئة مليار ليرة لدعم القطاع التربوي.



مصادر مطلعة أفادت أن التدقيق المالي استحوذ على مجمل الجلسة ووزير المال قال انه لم يعد يريد السير بالتدقيق المركز بحجة تسريب المعلومات إلى جهات معادية واعترض عدد من الوزراء على اساس أن مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع واتخذ قرارا بإجراء تدقيق مالي.



وعلى صعيد الكورونا سجلت ثلاث وثلاثون إصابة في مناطق عدة ومدد المجلس الأعلى للدفاع فترة التعبئة العامة شهرا إضافيا، وأشار أيضا الى إحتمال حدوث موجة جديدة في تشرين الأول، وغدا يستأنف مطار بيروت حركته لكن بنسبة 10 بالمئة من الرحلات فقط.

اذن في مجلس الوزراء مناقشات حادة للأوضاع في ظل تخوف وزير الداخلية من تفلت أمني بسبب الوضع الإقتصادي وأرجأ مجلس الوزراء إجراء التدقيق المالي المحاسبي في مصرف لبنان بسبب عدم التوقيع حتى الآن مع شركة كرول.



كذلك أرجأ مجلس الوزراء قبول استقالة المدير العام للمالية آلان بيفاني وبرز اتهام الرئيس حسان دياب لجهات لبنانية تعمل على التحريض من أجل عدم مساعدة الدول الخارجية لبنان.



في الغضون المتحدث الرسمي باسم السفارة الاميركية في بيروت نفي الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة السفارة رعاياها مغادرة لبنان قبل التاسع عشر من تموز

ووسط كل هذه الضبابية في الواقع اللبناني خطوة مشرقة لوجه لبنان في الأمم المتحدة تتمثل بانتخابه نائبا لرئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك وهو إنجاز يسجل لرئيسة بعثة لبنان الدائمة في نيويورك السفيرة امل مدللي التي شرحت لتلفزيون لبنان ماهية الإنجاز الذي يعتبر نصرا للديبلوماسية اللبنانية والسفيرة امل مدللي فماذا قالت وإلى ماذا تطمح.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



اللبناني ينام على صرف لعملته ويستفيق على صرف من العمل.....

سعر الدولار مقابل الليرة تحول إلى سوق عكاظ كل يغني فيه على ليل صرف أسود... تعددت الأسعار والمواطن يدفع الثمن مرتين: مرة عند قبض راتبه بالليرة بعدما تحول إلى قرش ومرة أخرى عند قروش وحيتان التجارة والإحتكار في الغذاء والدواء والمحروقات.

حتى أن العسكر بات طعامه بلا لحم كليا بعدما ألغى الجيش هذا المكون من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة.

الوقت كالسيف والوضع بات بحاجة لإجراءات لا لإجتماعات لقرارات لا لمخططات لعمل ميداني لا لبرامج ورقية.



إلى المزيد من التفلت جنح الدولار الأميركي ليلامس ثمانية آلاف واربعمئة ليرة اليوم في السوق السوداء دافعا اللبناني المغلوب على أمره للانزلاق نحو المزيد من الفقر والمعاناة والعوز والبطالة.

هذه القفزات المتوحشة تسجلها العملة الخضراء رغم المنصات والتعاميم الحكومية والمصرفية فهل من كابح لجماحها؟.

هذا الموضوع كان يفترض أن يتطرق إليه مجلس الوزراء إلا أن قضية تأخير التدقيق في حسابات المصرف المركزي وما ولدته من سجال حاد تقدمت حيث تقرر إرجاء البحث في التدقيق والبت في إستقالة المدير العام للمالية آلان بيفاني إلى الأسبوع المقبل.

القضية الناشئة عن تصريحات السفيرة الأميركية في لبنان لم يقلصها إعلان دوروثي شيا من قصر بسترس بالأمس طي صفحة ما حدث.



وفي تداعيات هذه القضية إعلان القاضي محمد مازح إستقالته وتقديمها إلى المجلس الأعلى بعد إحالته على التفتيش القضائي.

قبل هذه الخطوة أعلنت وزيرة العدل أنها طلبت من المرجع المختص النظر في قضية القرار الصادر عن القاضي مازح وأكدت في الوقت نفسه أن من يتضرر من قرار قضائي يجب أن يسلك الطرق القانونية للطعن فيه.

كذلك حطت قضية السفيرة الأميركية في مجلس النواب اليوم وخضعت لتشريح من جانب لجنة الشؤون الخارجية.



اللجنة رفضت بلسان رئيسها النائب ياسين جابر تدخل السفراء بالشؤون الداخلية اللبنانية وطلبت من وزير الخارجية العمل لتطبيق إتفاقية فيينا عليهم وحذرت من أن هناك خطا أحمر ليس من المسموح أن يتم تجاوزه وهو المس بالوحدة الوطنية.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



ايها اللبنانيون : اربطوا احزمتكم جيدا ، فربطة الخبز ستصبح بألفي ليرة، كما اعلن وزير الاقتصاد. هكذا فان الدولار الذي يقضم جزءا من ليرتكم كل يوم سيبدأ من يوم غد بقضم ما تبقى من لقمة عيشكم. وأيها العسكريون تأهبوا: فانتم محرومون اكل اللحم في حين مطلوب منكم ان تدافعوا باللحم الحي عن ارضكم وشعبكم . كل ذلك يحصل ، فيما الحكومة تجتمع وتجتمع ولا قررارت حسية وعملية تصدر. فالاجتماعات لم تنتج الا اللجان، واللجان لم تنتج سوى المراوحة والعجز، فيما الدولار يلامس حدود التسعة الاف ليرة.



الواقع المهترىء بدأ ينعكس على الحكومة ، التي تعاني وضعا غير مريح. فالوزراء بدأوا يشعرون انهم محاصرون من عدة جهات، ولم يتمكنوا من احداث الفرق المطلوب. وقد عبرت وزيرة الدفاع زينة عكر عن ذلك صراحة بالصرخة التي اطلقتها داخل مجلس الوزراء، حيث اكدت انه لم يعد في الامكان شراء الوقت وان ثمة قرارات جريئة يجب اتخاذها فورا. فهل تستجيب الحكومة ككل لهذه الصرخة، وتتخذ بعد طول انتظار قرارات جريئة مطلوبة، ام ان صرخة عكر ستكون كصرخة في واد، بحيث تواصل حكومة مواجهة التحديات الهرب من المواجهة؟



و لبنان ليس بلد الانهيارات فحسب ، بل بلد الاستقالات ايضا . ففي كل يوم تقريبا استقالة : مرة من دور المستشار، ومرة من الادارة، ومرة من القضاء. اليوم جاء دور القاضي محمد مازح، الذي أصدر السبت الفائت حكما قضائيا غيرمسبوق شكل طعنة للحريات الاعلامية وانتهاكا للاصول والاعراف الديبلوماسية. استقالة مازح جاءت بعدما استدعاه مجلس القضاء الاعلى لمساءلته حول ادائه ولاتخاذ التدابير المناسبة بحقه. ومع ان مازح اتى الى قصر العدل في بيروت وكان على وشك المثول امام مجلس القضاء الاعلى ، لكنه عدل عن الامر في اللحظات الاخيرة وفضل تقديم استقالته خطيا ورسميا من دون ان يواجه هيئة المجلس. ما حصل مهم ، ويشكل ضوءا وسط العتمة. فرغم الاهتراء الحاصل في لبنان على صعد عدة فان سلطة القانون تعلو ولا يعلى عليها. ورغم كل ما تتعرض له الحريات عندنا من اعتداءات وانتهاكات، لكنها تبقى جزءا لا يتجزأ من تكوين لبنان، وهي ستبقى كذلك طالما ان وراءها من يؤمن بها ومن يدافع عنها حتى النهاية. باختصار: ما حصل اليوم في قصر العدل جاء حقا باسم الشعب اللبناني، فلنتأكد لمرة اخيرة ان الحرية الاعلامية لا تعطى بل تؤخذ حتى من براثن الاحكام القضائية الخاطئة أحيانا.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



احرق الدولار كل شيء، ووصل الى رغيف الفقراء.. ومشعلو النار، المتخمون، يتفرجون على الحكومة تحاول، والمواطن يكابد، والبلد يتخبط، وهم يصطفون سدا منيعا للدفاع عن رأس الارهاب الاقتصادي الذي يضرب البلاد والذي يصب الزيت على نارها – الولايات المتحدة الاميركية وسفيرتها.



وامام العاصفة التي تتلاعب بما تبقى من آمال، تبرع البعض باطلاق الرصاص على قدميه، معلنا من خارج سياق البحث الحكومي عن رفع سعر ربطة الخبز الى الـ”الفي ليرة”.. فاصاب جهد الحكومة الباحثة بين الركام المتروك لها عن حلول ما تسكن وجع اللبنانيين..



وما على اللبنانيين سوى الاسف كما رئيس حكومتهم، لان البعض يتمنون انهيار البلد اقتصاديا وماليا ويعملون لمنع اي مساعدة عن لبنان، بل يعملون لمنع اللبنانيين من استقدام اموال الى البلاد مع فتح المطار غدا، مثيرين شائعات عن تحديد الكمية المسموح ادخالها الى البلاد، فرد دياب وبالفم الملآن: ايها اللبنانيون القادمون أدخلوا الدولار الى البلد بالقدر الذي تشاؤون..



اما ما يشاؤه لبنان عند حدوده البحرية فلن يكون لغيره، مع رفض كل المحاولات الصهيونية للاقتراب من المياه اللبنانية المتنازع عليها للتنقيب عن الغاز، فأكد رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة قدسية السيادة الوطنية، وعدم التنازل عن اي حبة تراب او اي نقطة من مياهنا..



وعند نقطة كرامة هي خير من قنطار وظيفة، وحفاظا على السيادة التي تنتهكها ولا تزال السفيرة الاميركية في لبنان بمعاونة واصرار جوقات لبنانية متشعبة الاختصاصات، قرر القاضي محمد مازح الانتصار للسيادة الوطنية مجددا، وللهيبة القضائية ثانيا، معلنا استقالته من مهامه بعد احالته على التفتيش القضائي.. قاض حكم باسم الشعب، وثبت حكمه اليوم باستقالة تؤكد استقلاليته وترفع من مقامه القضائي والانساني..



في المنطقة، منطق صهيوني اميركي مع بعض العرب، يجعل فلسطين واهلها بل كل المنطقة امام مفترق جديد.. مشروع صهيوني لضم الضفة وغور الاردن يبدأ من الغد، فكيف سيكون غد الفلسطينيين والاردنيين، بل كل العرب والمسلمين؟





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



تكاد إعادة فتح مطار بيروت غدا بعد طول إقفال بفعل كورونا تكون الخبر الإيجابي الوحيد على الساحة اللبنانية اليوم، علما أن رئيس الحكومة حسان دياب أسف في مستهل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا لأن هناك من يروج لأخبار كاذبة مفادها أن الدولة حددت مبلغا معينا مسموحا لدخول الدولار إلى لبنان مع الوافدين، وقال: بالفم الملآن، مسموح للمسافرين إدخال دولارات بقدر ما يشاؤون ولن يمنعهم أحد، لا بل إننا ندعو المغتربين اللبنانيين الذين سيأتون إلى لبنان إلى أن يحملوا معهم دولارات لمساعدة أهلهم ومجتمعهم، وألا يصدقوا الشائعات الصادرة عن بعض الأبواق السود.



وفي انتظار تبديد الغموض السائد في أوساط الرأي العام حول مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي غداة استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، وفي ضوء أزمة الرغيف، والارتفاع الجنوني المتواصل في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يحتار المرء من اين يبدأ...



ولعل في تغريدة وزيرة المهجرين غادة شريم خير تعبير عن لسان حال اللبنانيين هذه الايام، حيث قالت: لا نملك كحكومة ترف الوقت منذ مجيئنا، فكرة النار التي سلمنا إياها ستحرقنا جميعا، إننا اليوم نملك فرصة إصلاح حقيقية لا يجب تفويتها، وإلا علينا وعلى لبنان السلام".



وفي السياق الإصلاحي نفسه، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اشار إلى أن القرار المتخذ في مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر بالتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان لم يزل من دون تنفيذ. وسأل عن أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولاه، وقال: إن التدقيق المركز في الحسابات يختلف عن التدقيق المحاسبي، ولذلك، يجب السير بالتدقيقين معا، مشددا على ان التدقيق المركز من شأنه تبيان الأسباب الفعلية التي أدت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحال الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية.



وفي السياق نفسه، صب موقف تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري، حيث لفت إلى ان الحكومة كانت اتخذت قرارا بتكليف شركة دولية لإجراء التدقيق المحاسبي التشريحي وهي تمتنع عن تنفيذه حتى الآن، معتبرا أن تنفيذ هذا القرار هو حجر الأساس لكشف الأرقام الحقيقية للخسائر في مصرف لبنان،كما أن الامتناع عن إجراء التدقيق المحاسبي التشريحي يضع المفاوضات مع صندوق النقد في مهب الريح.



وطالب التكتل الحكومة اللبنانية ووزارة المال بتنفيذ قرارها، وهو أهم مطلب اصلاحي لتصحيح السياسة النقدية المعتمدة في البلاد، أو إعلام اللبنانيين عن الأسباب التي تمنعها عن تنفيذ هذا القرار.



وحذر التكتل الحكومة اللبنانية من التراجع الملحوظ في منسوب انتاجيتها، الأمر الذي يضعف الثقة بها، لا سيما ثقة الناس المرتكزة على مدى عمل الحكومة، وثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر من الحكومة أفعالا واصلاحات.



وذكر التكتل الحكومة بأن الاصلاحات المطلوبة يجب القيام بها بغض النظر عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الثقة التي منحها التكتل للحكومة في مجلس النواب مشروطة بتحقيق الاصلاحات وانجاز المشاريع التي من شأنها معالجة الانهيار المالي والاقتصادي.



أما على المقلب الآخر من المشهد السياسي، فالهرب من المسؤولية المفضوحة منذ ثلاثين سنة على الاقل سيد الموقف، والتسعير المذهبي تحت عناوين براقة اداة دائمة، حيث اسفت كتلة المستقبل في بيان اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى ما اعتبرته تغييب اتفاق الطائف عن لقاء بعبدا الاخير والبيان والكلمات التي القيت، ورأت في ذلك نقطة تضاف الى عناصر السقوط، حيث فاتها في هذا الاطار ان البيان الختامي للقاء المذكور اتى على ذكر وثيقة الوفاق الوطني، اي اتفاق الطائف، مطالبا بكسر المحرمات والعقد التي رسمها البعض حولها منذ عقود.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



جلسة حكومية وكأنها أيقنت أن الريح تحتها أحاطت العواصف بالاجتماع الوزاري في بعبدا من كل زواية لكن من هم على رأس الطاولة احتفظوا بهدوء ليس وقته الآن.. وحافظوا على كلام عمومي لا يقدم للناس لا بل يؤخر وتمسك الرئيس حسان دياب بمنظومة اتهام الآخرين قائلا: من المؤسف أن بعض الناس يتمنون انهيار البلد اقتصاديا وماليا، ويعملون لمنع أي مساعدة عن لبنان. كما أنهم يحاولون تعطيل خطة افتتاح المطار غدا، ويروجون أخبارا كاذبة ورأى أن في دول أخرى تعرضت عملتها الوطنية لضغوط أمام الدولار الأميركي، تحدت الشعوب تلك الضغوط، وباعت الدولارات لتحمي عملتها الوطنية ووافاه الرئيس ميشال عون إلى المنية السياسية والمالية فتحدث من خارج كوكب الوطن فاستغرق في شرح التدقيق المالي لشركة خرجت من السرب اللبناني فيما أعلن وزير المال أنه لم يعد موافقا على التدقيق المركز لأنه يسرب معلومات إلى إسرائيل لكن رئيس الجمهورية أبدى إصرارا على تنفيذ التدقيق المحاسبي والمركز فأرجا بت الموضوع إلى الأسبوع المقبل بعدما طغى على نقاشات الجلسة ومن التدقيق المركز إلى المحاسبي إلى تبيان الأسباب الفعلية التي أدت إلى الحالة الراهنة والأرقام الدقيقة.. ومستوى الاحتياط المتوافر والخسائر المقدرة.. والخلافات في الأرقام بماذا أفدتم اللبنانيين الواقعين على دولار "مصورخ" لامس تسعة آلاف ليرة؟



أي قرارات اتخذتم تجنب الناس الشوارع الغاضبة؟ بالعين المجردة صفر إنتاج والأصوات الهالعة التي اندلعت من داخل الجلسة اليوم لن نستثمر فيها على أرض اقتصادية محروقة فما هذا الهراء الذي تتناقشون حوله وعليه.. معه وضده.. وأنتم لم تتمكنوا من اتخاذ قرار واحد يبعد عن المواطنين شبح القلة والجوع والإعصار الذي يهدد معيشتهم؟ ربما عكرت وزيرة الدفاع اليوم صفو الوزراء وأقلقت نومهم بهجوم يحفز على المواجهة الفعلية للواقع وقدمت نائب رئيس الحكومة زينة عكر اعتراضا على الأداء العام في مجلس الوزراء وطالبت باتخاذ إجراءات فورية وسريعة تواكب الانهيار على كل المستويات المعيشية وقالت في مداخلة لها امام مجلس الوزراء إن علينا واجبات يجب القيام بها، فصحيح أننا محاصرون.. لكن هذا لا يعني أن علينا الوقوف امام حائط مسدود طالبت عكر بحلول سياسية وليس بحلول تقنية فقط وبإصلاحات سواء بمساعدات أم من دونها وبإنهاء ملف المباني الحكومية المتسأجرة والمجالس والهيئات وقالت: علينا أن نمنع بكل قوتنا التنفيذية تحويل ودائع الناس في المصارف إلى أسهم.

لكن صوت وزيرة الدفاع لم يصل الى مسامع الحكومة الحاضرة أعلاه.. ولم تتخذ جلسة مجلس الوزراء أي قرارات مفيدة ما خلا تسجيل المواقف المتخذة صفة "جمع المؤنث السالم" فبعد عكر أعلنت وزيرة شؤون المهجرين غادة شريم أننا لا نملك كحومة ترف الوقت.. كرة النار التي سلمنا إياها ستحرقنا جميعا.. طالبنا باتخاذ خطوات عملية سريعة وإلا ما لزومنا وعن اسباب قضائية اعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنها لن تستقيل بل ستواجه وانتهت الجلسة على فض الإشكالات.. ووعود بالمعالجة لزمن ما عاد يملك القدرة على الانتظار فطمأننا الرئيس دياب على الورق الى أن تجاوزنا ازمة الارقام والخسائر ونبحث الان في كيفية توزيعها بالتواصل مع حاكم مصرف لبنان والقطاع المصرفي لايجاد سيناريو مناسب وقال ليس هدفنا تركيع القطاع المصرفي ولن يدفع المودعون الثمن لكن لتاريخه فإن هذا كله طواحين هواء والجلسة الوزارية المسبوقة باجتماع للمجلس الاعلى للدفاع لم تخرج عن صمتها.. في وقت أن المجلس الاعلى قرر عدم الدفاع عن حق لبنان في البلوك رقم تسعة.. وآثر التعاطي بالكورونا حصرا وتجديد التعبئة العامة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



قضي الأمر، ومن أجل التاريخ، اعتبارا من غد الأول من تموز 2020، ربطة الخبز ستصبح بالفي ليرة ...



أيها اللبنانيون، أنسوا الـ 1500 ليرة كسعر لربطة الخبز، فهو رقم وهمي أو نظري، تماما كما هو سعر الدولار بحسب التعرفة الرسمية، أي الف وخمسمئة ليرة للدولار الواحد. في أي حال سيكون وزير الإقتصاد معنا مباشرة في سياق النشرة لتوضيح هذا القرار، فهل من تعديل عليه ؟



ورفع سعر ربطة الخبز ليس وحده القرار التاريخي، فهناك وقائع تاريخية لم يعد هناك من مجال لأخفائها، من هذه الوقائع انه بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، ألغت المؤسسة العسكرية مادة اللحم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين اثناء وجودهم في الخدمة.



هكذا يكون العسكر قد انضم إلى مئات آلاف اللبنانيين الذين لم تعد اللحمة تدخل منازلهم ، وهؤلاء المئات الآلاف باتوا محرومين من اللحمة ليس من اليوم بل من يوم باتت رواتبهم ، او ما تبقى منها ، لا تتيح لهم ترف هذا النوع من الأكل ، فالبطاطا أرخص ...



وقضي الأمر في موضوع المولدات: أصحابها يريدون رفع التعرفة، وحجتهم ان الدولار يرتفع والمازوت مفقود ...



صحيح، مازوت الداخل مفقود وإن كان مازوت التهريب إلى سوريا متوافر ، وما من قوة في الأرض تجرؤ على إيقافه ، فهذا قرار استراتيجي ، والسلطة التنفيذية في لبنان لا تعمل في الإستراتيجيات ...



وقضي الأمر بالنسبة إلى التعبئة العامة التي جرى تمديدها إلى الثاني من آب المقبل فيما الإصابات بفيروس كورونا سجلت اليوم رقما مرتفعا جدا: ثلاث وثلاثون إصابة ، وتأتي هذه التطورات في وقت يعاد فيه فتح المطار غدا ...



أما جلسة مجلس الوزراء، فكانت حادة في مناقشاتها ، وعبر اكثر من وزير ووزيرة عن تململهم مما آلت إليه الأوضاع في ظل عجزهم عن إحداث اي تغيير إيجابي فيما التململ في الشارع يزداد .