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إعتراض من وزيرة الدفاع!

30
JUNE
2020
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قدمت وزيرة الدفاع نائب رئيس الحكومة زينة عكر اعتراضاً على الاداء العام في مجلس الوزراء وطالبت باتخاذ اجراءات فورية وسريعة تواكب الانهيار على كل المستويات المعيشية.


وقالت عكر في مداخلة لها امام مجلس الوزراء ان "علينا واجبات يجب القيام بها، فصحيح اننا محاصرون و لكن هذا لا يعني انه علينا الوقوف امام حائط مسدود. فنحن اعديّنا خطة مالية بعد ٥ اشهر من عملنا لكنها تصطدم بمشاكل، فما هو البديل؟ يجب ان يكون لدينا خطة بديلة".


واضافت: "الدولار يرتفع و الليرة تنهار. الحلول يجب ان لا تكون تقنية فقط بل سياسية ايضا و علينا تنفيذ الاصلاحات سواء كانت ستأتينا بمساعدات أم لا، فهي اصلاحات اساسية لبناء الدولة و من ضمنها يجب انهاء ملف المباني الحكومية المستأجرة و انهاء ملف المجالس و الهيئات و المؤسسات الحكومية التي لم تعد لديها حاجة و يجب تهيئة المدارس الحكومية لاستقبال الاف الطلاب الذين لم يعد اهاليهم قادرين على وضعهم في مدارس خاصة.


ومع انخفاض اسهار النفط عالميا كان علينا ايضا شراء كميات من النفط بأسعار منخفضة جدا و تخزينها و هذا ما لم يحصل رغم اننا ما زلنا قادرين على القيام بذلك اليوم".


كما طالبت وزيرة الدفاع بانهاء السلة الغذائية و دعم وزراء الصناعة و الزراعة و الاقتصاد للقيام بالاصلاحات التي طرحوها.


وفي الشأن المالي قالت عكر: "علينا ان نمنع بكل قوتنا التنفيذية تحويل ودائع الناس في المصارف الى أسهم."

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