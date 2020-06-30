الرئيس بري تسلم تقرير لجنة المال والموازنة . كنعان: الهدف الاول والاساس من عملنا حماية المودعين

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ولن يكون هناك اي استثناء و الملكية الخاصة محمية دستورياً والتقرير بات بعهدة الرئيس بري.

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل.

كنعان وبعد اللقاء قال: التقيت دولة الرئيس وحسب الاصول والإتفاق والوعود قدمنا لدولته تقرير لجنة المال والموازنة الذي إستند على تقرير لجنة تقصي الحقائق، التقرير بات بعهدة دولة الرئيس وتباحثنا بمضمونه وبالخطوات المستقبلية وغداً اتفقنا انه سيكون هناك مؤتمراً صحفياً شاملاً حول كل النواحي المتصلة بهذا العمل الذي قامت به اللجنة النيابية وسيكون هناك شرحٌ للرد على كل التساؤلات ويوضح كل الأمور ويزيل اي غموض وأي تشويه، لأنه في بعض الأحيان كل عمل رقابي وكل عمل كنا نقوم به منذ ان فتحنا موضوع الحسابات المالية وقطوعات الحسابات، والموازنات التي كنا نعمل من اجل وقف الهدر فيها والتوظيف العشوائي للأسف كنا دائماً نرى نفس الحملات واعتقد انها من نفس المصادر.

واضاف: نحن مستمرون لان عملنا نظيف وكما قلنا منذ البداية ومن هذا المنبر ان الهدف الاول هو حماية المودعين، ولن يكون هناك اي استثناء في هذه المسألة، هذا هو الهدف الاساسي الذي عملنا من اجله لان الملكية الخاصة محمية دستورياً وهذا ما قلناه لكل المراجع. غداً سيكون هناك لدينا كل التفاصيل وكل الارقام وكل المعطيات وسنرد على كل التساؤلات التي طالت هذا الموضوع في الايام الاخيرة.