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أرسلان في ذكرى استشهاد سلمان وأبي فرّاج: أعدكم بأن رسالتكم وكرامتكم وتضحياتكم مصانة

30
JUNE
2020
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توجّه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان برسالة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القياديين في الحزب رامي سلمان وسامر أبي فرّاج، فقال: "في مثل هذا اليوم الاليم سقط الأبطال الشهداء رامي سلمان وسامر أبي فرّاج في سبيل وحدة الجبل وعيشه المشترك.. وبالتالي في سبيل لبنان وطن الرسالة الحضارية التي لا تفرق بين أبنائها على قاعدة الطائفية والمذهبية والعنصرية البغيضة".

 


وأضاف: "أذكركم يا أحبائي كل ما أذن مؤذّن وكل ما دقت أجراس الكنائس وكل ما رأيت خلوة من خلوات التوحيد الشريف... أذكركم يا أحبائي في كل وادٍ وجبل.. وأراكم في دمعة كل أم وأب... أراكم في كل حزبي شريف... أراكم في كلّ مقاتل وشهيد سقط ودافع عن توحيدنا وشرفنا وكرامتنا ووطنيتنا وقوميتنا ووحدة بلادنا... أراكم في كل ساحة من ساحات الجهاد والنضال ضد الأعداء من صهاينة وتكفيريين.. أراكم في المقاومة وفي قدسية قضيتها".

 


وختم أرسلان بالقول: "أخيراً أراكم في قلبي ووجداني وضميري؛ وأعدكم بأن رسالتكم مصانة، وكرامتكم مصانة، وتضحياتكم مصانة وخطّكم مصان؛ وستبقون البوصلة لقيامة لبنان الوطن على قواعد سليمة ووطنية وأخلاقية كما طمحتم وكما يطمح اولادنا من بعدنا، لكم الرحمة ولنا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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