لجنة العلاقات العامة في هيئة قضاء زحلة - لقاء مع النائب سيزار أبي خليل‎

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اجرت لجنة العلاقات العامة في هيئة قضاء زحلة لقاء عبر ZOOM مع الوزير سيزار أبي خليل

وتم تقسيمه إلى ثلاث نقاط

1. السدود

2. الفيول المغشوش

3. الأزمة الإقتصادية

أولا": في موضوع السدود : موسم الشتاء قصير في لبنان, وبالتالي يجب المحافظة على المياه بالطريقة الأنسب وهي السدود

الدراسات على موضوع السدود قديمة تعود لستين سنة مضت, وعند استلام الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة استفاد من الدراسات القديمة وتم تعديلها وتم إطلاق سبعة سدود منها المسيلحة , بقعاتا, جنة, بسري (الممول من البنك الدولي الذي نادرا" ما يموّل مشاريع سدود)

التالي نبذة سريعة عن بعض السدود:

سد القيسماني: يخدم أكثر من سبعة وعشرين بلدة في أعالي قضاء بعبدا, تمت محاربة مشروع السد من الأخصام السياسيين وبعد نجاح السد نسبوا الإنجاز لهم

سد الكواشرة: الذي رافقته الكثير من التعليقات حول موضوع التلوّث التي جرت معالجتها عبر شبكة صرف صحي

سد المسيلحة: ترك الوزير أبي خليل فرصة افتتاح السد الى الوزير القادم بعده, لم يتم تزفيت السد بسبب الكلفة العالية فتم عزله بواسطة تراب الحوارة لعدم تكبيد الخزينة العامة مبالغ إضافية وطالما أن التسرب بنسبة ما دون 7 % بالمئة يعتبر طبيعيّا", وعند الإنتهاء من محطة التكرير التي تم تلزيمها على أيام الوزير أبي خليل سيعمد مهاجمو السد اليوم الى تبنّي الإنجاز لاحقا

وختم بموضوع السدود بالتأكيد أن أصوات النشاذ ما هي الا خدمة لما وراء الحدود خاصة ممن يحبذون حفر الأبار الأورتوازية التي تمثّل جريمة بيئية بحق المياه الجوفية وتتطلّب صيانة دورية وكلفة تشغيل مرتفعة ومن يقف بوجه السدود إما جاهل أو خبيث

ثانيا": الفيول المغشوش والفيول خارج المواصفات :

هناك جرم جزائي وجرم سياسي في الموضوع, الجرم الجزائي هو تزوير المستندات الخاصة بفحص الفيول والجرم السياسي أنه تعاقب على وزارة الطاقة ثلاث وزراء للتيار الوطني الحر وفي جميع جلسات مجلس الوزراء كان الصوت عاليا" بأن العقود الموقعة مع الدولة لا تخدم مصلحة البلد وتم الطلب خطيّا" بضرورة إجراء مناقصات ويعود لمجلس الوزراء الموافقة من عدمها, وهذا مثبت بمحاضر مجلس الوزراء السريّة بحسب القانون

التيار الوطني الحر لم يقصّر لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الجزائي طوال 12 جلسة لمجلس الوزراء بالمطالبة بإجراء مناقصات, والوزيرة ندى بستاني في تموز عام 2019 وعند اكتشاف الخلل في موضوع الفيول لجات إلى القضاء عبر إخبار من المحامي وديع عقل والتيار مصرّ على الذهاب في موضوع الفيول المغشوش قضائيا" إلى النهاية

ثالثا" الأزمة الإقتصادية :

الأزمة ليست وليدة اليوم, فهي بسبب السياسات الإقتصادية المتبعة منذ أكثر من 30 عاما", والرئيس الحريري في خطاب 14 شباط 2020 أكد أن الأزمة كانت لتقع عام 2016 ولكنها طالت لثلاث سنوات وسرّع إنهيار المنظومة ثورة 17 تشرين وتداعياتها وموضوع كورونا والحصار الإقتصادي والمالي

الإنتقال من الإقتصاد الريعي الذي يعتمد على السياحة والخدمات وعند توقّف تدفّق الأموال يقع العجز, إلى إقتصاد منتج يدعم الصناعة والزراعة لتحسين الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات

وزير الطاقة الإسرائيلي وقّع قرار حفر بئر على الحدود اللبنانية, والإدارة الإسرائيلية ستضم الجزء الأكبر من الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي, هنالك قرار بمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان بمبلغ 6.4 مليار دولار, مطامع بالنفط والغاز اللبناني, توطين الفلسطنيين والنازحين السوريين وقد أعلنها كوشنير صراحة في زيارة للأردن, سلاح حزب الله وغيرها من عمليات الضغط لتطويع القرار السياسي اللبناني

المرحلة صعبة, علينا الثبات كي لا نخسر الكيان اللبناني, ولننتظر الإنتخابات الأميريكية والإتفاق الأميريكي الإيراني الذي سيحصل ولكن الآن معركة كسب نقاط

التيار سعى بخطة ماكنزي والتيار قدم ورقة إقتصادية كاملة, واعطى ملاحظات على خطة الحكومة لان مقاربة رجل الدولة تختلف عن مقاربة رجل الأعمال أو الأكاديمي, فالموضوع ليس حل مشكلة اليوم بقدر ما هو رسم خارطة طريق للنهوض بالبلد

أما وبمعرض الرد على سؤال حول العلاقة مع حزب الله, فأكد الوزير أن العلاقة متينة وقويّة والتفاهم قائم, وقوّة الحزب ساهمت بحفراول بئر إستكشافي للنفط في البحر اللبناني, أما العتب فهو بموضوع محاربة الفساد فالحزب لدبه إعتبارات خاصة والتيار شعاره الإصلاح وجمهور التيار يحاسب قيادته في موضوع مكافحة الفساد