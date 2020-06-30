بيان من OMT بموضوع الكتاب الموجّه منذ 4 سنوات لمصرف لبنان: الشركة لا تقوم بأي عملية صرافة في السوق السوداء

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صدر عن شركة OMT البيان التالي:

عطفاً على ما يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

أولاً - حول الكتاب الموجّه من شركة أو.أم.تي. لحاكم مصرف لبنان، يهمّ شركة أو.أم.تي. أن تبيّن ما يلي:

1- تمّ إرسال الكتاب المذكور بتاريخ ١٢/٨/٢٠١٦،

2- يهدف الكتاب المرسل سنة ٢٠١٦ إلى الحدّ من الدولرة في الأسواق اللبنانية والمساهمة في تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

ثانياً - حول عمليات صرف العملات:

1- بموجب التعميم الوسيط رقم ٥٥١ الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ ١٦ نيسان ٢٠٢٠، على كافّة المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية أن تسدّد قيمة التحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المحدّد من الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان.

2- تأخذ شركة أو.أم.تي. قيمة مبلغ الحوالات الواردة من الخارج نقداً وبالكامل إلى مصرف لبنان لصرفها على أساس السعر المحدّد يومياً من مديرية العمليات النقدية كما سدّدت الحوالة للمواطنين، وبناءً على ما ذكر، تؤكّد شركة أو.أم.تي. أنها لا تقوم بأي عملية صرافة في السوق السوداء.