التقرير الاسبوعي لحماية المستهلك ... كم بلغ عدد محاضر الضبط؟

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أصدرت مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة تقريراً أسبوعيا عن حصيلة أعمالها من 22 حزيران ولغاية 26 حزيران 2020.

وقد بلغ عدد زيارات الكشف 836 وهي موزعة على 12 نوع كشف وعلى مختلف الأراضي اللبنانية، وقد نتج عن هذه الكشوفات محاضر ضبط عددها 42 وُجهّت للمؤسسات التجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيّما لجهة رفع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية.

كما أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه 24 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفة القوانين والأنظمة النافذة.