وزير الطاقة يعلن استدراج عروض لشراء 60000 طن من الديزل أويل (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

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أعلن وزير الطاقة ريمون غجر استدراج عروض لشراء 60,000 طن من الديزل أويل (المازوت) لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني عبر آلية ال Spot Cargo، مشيرا الى أن "هذا القرار اتخذناه بعدما أجرينا مناقصتين للمازوت بتاريخ 13/4/2020 و18/5/2020 ولم يتقدّم إلا عارض واحد، وحيث أتى السعر في المناقصة الثانية أعلى بكثير من آخر مناقصة."



ولفت الى انه "اليوم هناك شح في المازوت وبالأخص في منشآت النفط التي اصبحت تؤمّن اكثر من 40% من السوق المحلي"، موضحا ان آلية Spot Cargo تؤمن المشتقات النفطية بطريقة سريعة لأنها تفتح المجال امام شحنات الديزل اويل الجاهزة للتسليم في وقت قصير، ولأن كمياتها اقل من الكميات التي تطلب في المناقصات العادية.



واشار الى أن "الكميات أقل يعني حجز اعتماداتها اقل مما يؤمن مرونة بفتح الاعتمادات، كما انها تدخلنا على سوق أوسع من الشركات العالمية التي لديها فائض بالمخزون وبحاجة لأسواق جديدة تصَرف الفائض، كما انها تنوّع المصادر وتزيد المنافسة وهكذا نحصل على أسعار أفضل لصالح المنشآت، وأيضاً نؤمن حاجات السوق حسب الطلب."



وقال غجر:"اتبعنا هذه الآلية لأن من اهم مهام منشآت النفط في طرابلس والزهراني المنصوص بالمرسوم رقم ٧٩/٧٧ والتي أعطتها الصلاحيات بالاخص المادة الرابعة منها، شراء المشتقات النفطية برقابة لاحقة لديوان المحاسبة."



ودعا الشركات المهتمة الى "ان تشارك وتقدم لنا عروض اسعار استنادا الى دفتر الشروط الذي نشرناه على موقع المنشآت للاطلاع على النوعية والشروط المطلوبة"، آملاً في "ان نحقق منافسة واسعة وطبعاً ان نؤمن المشتقات النفطية لزوم السوق المحلي".



وكشف غجر انه "وصلت باخرة ديزل 35 مليون ليتر على منشآت النفط بالزهراني لتملأ 17 مليون ليتر وستفرغ باقي الكمية في منشآت طرابلس، وستتبعها باخرة ثانية في الأسبوع المقبل في نفس الكميات، ايضاً لدينا وعد من الشركات بان تلبي حاجات السوق، يعني الكميات ستكون متوفرة للسوق المحلي."