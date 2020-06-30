الرئيس عون يترأس اجتماعين للمجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء وبحث حاجات طرابلس وعكار

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يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وأعضاء المجلس، وذلك لدرس الأوضاع الأمنية في البلاد عموما، والوضع في الجنوب خصوصاً، ومسار التعبئة العامة، على ان يترأس الرئيس عون بعد ذلك جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدرس الأوضاع المالية والاقتصادية.



وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم النائبين مصطفى حسين وعلي درويش، وعرض معهما الأوضاع عموما وفي عكار وطرابلس خصوصاً، وحاجات المنطقتين إضافة الى الأوضاع الأمنية فيهما. كذلك تطرق البحث الى حقوق الطائفة العلوية وحصتها في التعيينات الإدارية العامة.



واستقبل الرئيس عون سفير سلوفاكيا في لبنان السفير LUBOMIR MACKO في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله الديبلوماسي في لبنان. وشكر رئيس الجمهورية السفير ماكو على الجهود التي بذلها خلال وجوده في لبنان على مدى خمس سنوات، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.