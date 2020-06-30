الغريب: يقيني أنَّ دماءَكُم لن تُزهرَ أقلَّ من حجمِها وليسَ هناكَ ما هو أسمى من العدالةِ والوحدة

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غرّد الوزير السابق صالح الغريب عبر حسابه على "تويتر"، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القياديين في الحزب الديمقراطي اللبناني رامي سلمان وسامر أبي فرّاج قائلاً: "طوبَى لكُم شهداءَ التوحيدِ، كيفَ لا، وها قد أنصَفكُم القضاءُ في سنَوِيَتِكُم الاولى بتأكيدِهِ أنّكُم لم تطلقوا النارَ على نفسٍ موحِّدة. كيفَ لا، وأنتم شهداءٌ موحِّدونَ معروفِيُّون تربَّيتمُ على حُرمةِ الدَّمِ الدرزيّ ولم تبخلوا فيها للحفاظِ على الكرامةِ والوجود".

وتابع: "يقيني أنَّ دماءَكُم لن تُزهرَ أقلَّ من حجمِها وليسَ هناكَ ما هو أسمى من العدالةِ والوحدة".