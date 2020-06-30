منعاً للاستغلال وسوء التفسير .. هذا ما قاله وزير الداخلية

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منعاً للاستغلال وسوء التفسير، وتوضيحاً لما يتم التداول به على وسائل التواصل الاجتماعي، يهم المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي توضيح الاتي:

إن ما ورد في سياق الحديث في إحدى المقابلات التلفزيونية من عبارة "قتلت اثنين" كان قد سبقها اعتذار عن ذكر الحادثة، وهذا ما يدل على العفوية والصدق في الكلام، وان القصد لم يكن فعل القتل بحد ذاته لأن ما حصل كان نتيجة تعرض حاجز الجيش اللبناني الذي كان بأمرته في حينه لهجوم من قبل مسلحين نجم عنه سقوط ضحايا، وإن ردة فعل عناصر الجيش كانت في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس والدفاع عن الشرعية وعن هيبة الدولة ومعنويات الجيش.