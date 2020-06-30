living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الصحة: نعمل من اجل دعم الصناعة الوطنية الدوائية

30
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد وزير الصحة حمد حسن انه يعمل من أجل ان يكون الدواء منزه من أي دواء يضرب الصحة العامة أو يشكل خطرا على سلامة المواطن، لافتا إلى ان “لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يسجل الابحاث العلمية الدوائية وهناك احترام وتقيد بكل المعايير الدولية لحماية المرضى وتشجيع الابحاث العلمية”.
 
 
وشدد في مؤتمره الصحفي في الكرنتينا على ان “الامن الدوائي وتأمين الدواء ما زال مضمونا بحكمة ومثالية، ونحن نعمل من اجل دعم الصناعة الوطنية الدوائية وهذا موضوع بغاية لاهمية بشقه الطبي”، موضحا ان “المنافسة قوامها الجودة والنوعية والاسعار ونحن بوضع اقتصادي فيه تحدي وعلى المستثمر اللبناني ان يستثمر بهذا القطاع ونحن سنشجع على التصنيع والتصدير”.
 
 
وأوضح انه “ندعم شراء واستيراد المواد الاولية وهذا مطلب لمصانع الادوية ودائما وقت التحدي يبرز اللبناني، فكما نجحنا بتحدي وباء كورونا يجب ان نتعاون من أجل ان نمرر هذه الازمة بأقل أضرار ممكنة”. وأضاف “رغم شح الأدوية وإقفال العديد من المصانع في العالم واقفال الموانئ ظلت سوق الدواء اللبنانية بمأمن عن التحديات ولم يشعر المواطن بأزمة في هذا السياق وما يحصل هو أمر طبيعي فقد يحصل تأخير لبعض الادوية بضعة أيام لكن هذا لا يعني أن هناك نقصا بالادوية”.
 
 
وعن الادوية الإيرانية، قال :”لبنان بالنظام اللبناني لديه نظام اقتصادي حر ويمكن لأي دولة ان تتقدم بتسجيل الدواء وهنا أقول كل الدول الموجودة بمؤشر الادوية يمكنها ان تسجل الادوية من دون قيد وشرط، ونحن لا ننظر لأي دواء من منطلق سياسي، إذا لا سياسة ولا كيدية ولا نقبل التجني على وزارة الصحة العامة عندما تقبل وتسجل أو ترفض تسجيل بعض الادوية، نرجو احترام خصوصية ومهنية وزارة الصحة وترك المناكفات جانبا”.  
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout