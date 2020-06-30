إنزال جوي اميركي بالتزامن مع حملة مداهمات بريف دير الزور

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تناقلت مواقع إعلامية سورية محلية أنباء عن قيام ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بعملية إنزال جوي في بلدة الشحيل في ريف دير الزور وتنفيذ عمليات مداهمة فيها، أمس,





وأفاد ناشطون بأن طائرات تابعة للتحالف حلقت بشكل مكثف، على ارتفاعات منخفضة، في المنطقة ثم قامت بإنزال جوي لعناصرها تزامن مع مداهمات بالتعاون مع عناصر "قسد" وقامت باعتقال بعض من أبناء بلدة الشحيل.

من جهته ذكر المرصد السوري نقلا عن مصادر مطلعة، أن تحليقا مكثفا لطائرات التحالف الدولي في أجواء ريف دير الزور الشرقي، تزامن مع تنفيذ عملية إنزال جوي ومداهمات.