عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 حزيران 2020

A + A -

الأخبار: استقالة بيفاني: العصابة تنتصر

الديار: دبلوماسية «المحاباة» ترضي السفيرة الاميركية ونصائح اوروبية «بالتهدئة»

الولايات المتحدة تطالب الرياض بمواكبة «ضغوطها» على الساحة اللبنانية

بيفاني «ينتفض» بوجه «حزب المصارف»: لن اشارك في عملية الانهيار

نداء الوطن: حتّي يستنكر قرار مازح أمام شيا: أميركا صديق لا عدو

"القفز من المركب"... بيفاني أولاً!

اللواء: الإستقالات المالية تهدّد التفاوض مع الصندوق.. والوضع يقترب من الإنفجار

قتيل باشتباك بين الجيش والمحتجين.. ووقف إستيراد الأبقار بعد تهريبها إلى سوريا

البناء: عون يترأس مجلس الدفاع اليوم: لن نفرّط بسيادتنا… ‏وخلال شهر سنبدأ التنقيب في البلوك 9 /‏ شيا طوت صفحة تصريحاتها ‏الاستفزازيّة… ومازح فتح الباب لصفحة ‏قضائيّة /‏ الدولار فوق عتبة الـ 8000 ليرة… ‏وجمعيّة المصارف تحتفل باستقالة بيفاني ‏‏/‏

النهار: استقالات المستشارين: دومينو الهروب أم تداعي السيطرة؟



الجمهورية: الترسيم البحري: حرب أم لا حرب؟

the daily star: Bifani: Resignation 'alarm bell' to take matters seriously

l'orient le jour: « La page est tournée », place à la désescalade