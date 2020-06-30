عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 حزيران 2020

الأخبار: استقالة بيفاني: العصابة تنتصر
الديار: دبلوماسية «المحاباة» ترضي السفيرة الاميركية ونصائح اوروبية «بالتهدئة»
الولايات المتحدة تطالب الرياض بمواكبة «ضغوطها» على الساحة اللبنانية
بيفاني «ينتفض» بوجه «حزب المصارف»: لن اشارك في عملية الانهيار
نداء الوطن: حتّي يستنكر قرار مازح أمام شيا: أميركا صديق لا عدو
"القفز من المركب"... بيفاني أولاً!
اللواء: الإستقالات المالية تهدّد التفاوض مع الصندوق.. والوضع يقترب من الإنفجار
قتيل باشتباك بين الجيش والمحتجين.. ووقف إستيراد الأبقار بعد تهريبها إلى سوريا
البناء: عون يترأس مجلس الدفاع اليوم: لن نفرّط بسيادتنا… وخلال شهر سنبدأ التنقيب في البلوك 9 / شيا طوت صفحة تصريحاتها الاستفزازيّة… ومازح فتح الباب لصفحة قضائيّة / الدولار فوق عتبة الـ 8000 ليرة… وجمعيّة المصارف تحتفل باستقالة بيفاني /
النهار: استقالات المستشارين: دومينو الهروب أم تداعي السيطرة؟
الجمهورية: الترسيم البحري: حرب أم لا حرب؟
the daily star: Bifani: Resignation 'alarm bell' to take matters seriously
l'orient le jour: « La page est tournée », place à la désescalade