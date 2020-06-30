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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 حزيران 2020

30
JUNE
2020
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 الأخبار: استقالة بيفاني: العصابة تنتصر

 

 

 

الديار: دبلوماسية «المحاباة» ترضي السفيرة الاميركية ونصائح اوروبية «بالتهدئة»
الولايات المتحدة تطالب الرياض بمواكبة «ضغوطها» على الساحة اللبنانية
بيفاني «ينتفض» بوجه «حزب المصارف»: لن اشارك في عملية الانهيار

 

 

 

 

نداء الوطن: حتّي يستنكر قرار مازح أمام شيا: أميركا صديق لا عدو
"القفز من المركب"... بيفاني أولاً!

 

 

 

اللواء: الإستقالات المالية تهدّد التفاوض مع الصندوق.. والوضع يقترب من الإنفجار
قتيل باشتباك بين الجيش والمحتجين.. ووقف إستيراد الأبقار بعد تهريبها إلى سوريا

 

 

 

البناء: عون يترأس مجلس الدفاع اليوم: لن نفرّط بسيادتنا… ‏وخلال شهر سنبدأ التنقيب في البلوك 9 /‏ شيا طوت صفحة تصريحاتها ‏الاستفزازيّة… ومازح فتح الباب لصفحة ‏قضائيّة /‏ الدولار فوق عتبة الـ 8000 ليرة… ‏وجمعيّة المصارف تحتفل باستقالة بيفاني ‏‏/‏

 

 

 

 

النهار: استقالات المستشارين: دومينو الهروب أم تداعي السيطرة؟

 

 

 


الجمهورية: الترسيم البحري: حرب أم لا حرب؟

 

 

 

 

the daily star: Bifani: Resignation 'alarm bell' to take matters seriously

 

 

 

 

l'orient le jour: « La page est tournée », place à la désescalade

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