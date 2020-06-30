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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 30 حزيران 2020

30
JUNE
2020
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اللواء: أسرار

همس
لمس اقتصاديون التقوا مرجعاً سابقاً أن لا رغبة لديه بالعودة إلى موقع المسؤولية في هذه المرحلة.


غمز

تدقق جهات سياسية بأسباب خلاف حادٍ، خرج إلى العلن، بين وزير خدماتي، وموظف رفيع في نطاق وصايته.


لغز
ارتفعت أسهم الحرب الإقليمية في الأسبوع الماضي، كمخرج للبحث عن حلول للأزمات المتراكمة، والمتفاقمة.

 

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس


خفايا
قالت مصادر متخصصة في متابعة الحملات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يُعرَف بالذباب الإلكتروني أن عدداً من المصارف تناوب على تمويل حملات تستهدف مدير عام المالية ألان بيفاني وأنها بدأت بعد استقالته بتنظيم حملات لتشويه أسباب الاستقالة عنوانها فيتو مزعوم من صندوق النقد الدولي على مشاركته في المفاوضات.

 

كواليس

تهرّبت قناة العربية وفرعها الإخباري الحدث من تناول خبر إفراج القضاء العراقي عن معتقلي الحشد الشعبي وإحراقهم للأعلام الأميركية والإسرائيلية وفقاً لتعهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعدما سيطرت قوات الحشد على محيط المنطقة الخضراء قبل ثلاثة أيام. وكانت القناتان قامتا على مدى أيام بالتعامل مع الاعتقال كحدث مفصلي لبدء العد التنازلي للحشد وهي تسوّق لقرار تاريخي للكاظمي بالحسم.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

بعد استقالة آلان بيفاني، تمنى وزير سابق أن يستقيل مدراء عامون آخرون وخصوصاً مدير عام البيئة برج هاتجيان بسبب الفشل المستمر في معالجة كارثة النفايات.

 

عُلم أن شخصية سياسية مهمة حاولت أمس تحويل مبلغ 36 مليون دولار إلى الخارج بالتعاون مع رجل أعمال كبير أثار لغطاً في الفترة الاخيرة ويعيش خارج لبنان.

 

إستغرب مراقبون استمرار السراي الحكومي في استضافة جلسات نقاش تضم خبراء اقتصاديين وماليين لمناقشة الخطط المستقبلية من دون الخروج حتى الساعة بخطة واحدة واضحة المعالم.

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