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جعجع : رحلة لبنان إلى صندوق النقد الدولي انتهت واتصلت بالحريري..

30
JUNE
2020
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رأى رئيس حزب القوات سمير جعجع أن الاوضاع تتجه الى المزيد من التدهور ، لافتاً الى أن ميزانية الدولة وعدم وجود توازن بالدولة سبب أزمة الدولار والخروج من الازمة الاقتصادية بحاجة الى ارادة ورغبة سياسية، وقال: "رحلة لبنان إلى صندوق النقد الدولي انتهت قبل أن تبدأ لأن مع وجود الطبقة الحاكمة اليوم لا نتأمل بأي شيء، والازمة الحالية هي من صنعنا وقصة العقوبات الاميركية هي نقطة في بحر".

واعتبر خلال حلقة خاصة ضمن برنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI أنه "عند التكلم عن الاقتطاع من ودائع المودعين الكبار الكثير منهم جاهزون وعلى الحكومة التفاهم معهم".

وفي السياق، ناشد جعجع كل عائلة في الاغتراب أن تأخذ على عاتقها عائلة في لبنان كاشفاً عن محاولته العمل على إقامة نظام توأمة بين العائلات.

وبالنسبة لتحرير سعر صرف الليرة، أجاب: "بالمبدأ أنا مع تحريره لكن الموضوع بحاجة الى دراسة".

وقال جعجع: "نمرّ بصعوبات كبيرة ولكن عاجلا ام آجلا سنخرج منها ومن مصلحة لبنان ان نبقى اصدقاء مع الخليج"، وعن ما حُكي عن الاتجاه شرقاً، علّق بالقول:"لم أفهم معنى الذهاب شرقاً وكأن علاقتنا مع الصين مقطوعة وهل أُقفل السوق اللبناني يوماً امام ايران؟"

وعن قانون قيصر، أجاب جعجع: " يجب درس قانون قيصر وأن نبحث اين لدينا مصالح مع سوريا كموضوع الكهرباء مثلا وبعدها تناقش الحكومة الموضوع مع الإدارة الأميركية للتأكيد على انها تتعلق بمصالح الشعب اللبناني".

وفي موضوع وجود معارضة في لبنان، أعلن أن "اليوم هناك جبهة معارضة لكنها ليست واحدة لأن الطرفين الآخرين لا يفضلان أن تكون عمليات التغيير جذرية لأن الوضع دقيق في حين أننا ندفع نحو تشكيلها".

أما بالنسبة للعلاقة مع الرئيس سعد الحريري، كشف جعجع عن اتصال جرى معه للاطمئنان عليه بعد الحادث الأمني، وقال: "الاتصال كان ودياً والخلاف التكتيكي بالامور السياسية هو أمر طبيعي".

ورأى أن "التشنج بالشارع هو بسبب الازمة المعيشية ورئاسة الجمهورية او القيمون عليها يجب ان لا تكون عامل تفرقة وكل الامور والقرارات تنتهي بـ "روح شوف جبران"، وأضاف: "السلطة في السنوات الاخيرة بيد التيار الوطني الحر وحزب الله ونحن لا نطرح أنفسنا كبديل أوحد في البلد أبداً ولكن "خليهم يعطونا الأكثرية وبنشوف إذا بخلونا أو ما بخلونا" ولو استلمنا وزارة الطاقة كما طالبنا سابقاً لكانت أزمة الكهرباء قد تمت معالجتها".

واعتبر جعجع أن "قرار الحكومة ليس عندها واكبر مثال على ذلك هو ملف التعيينات". ودعا جعجع الى انتخابات نيابية مبكرة، مشيراً الى أن التغيير بيد الشعب اللبناني وهو من خلال الانتخابات والوضع الحالي لم يعد يحتمل معالجات تقليدية والانتفاضة اليوم اكبر من قبل لكنها "مكبوتة" داخل قلوب الناس ولا نعلم متى ستنفجر".

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