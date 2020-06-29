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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



بين الاشكالية القضائية - السياسية في ضوء القرار الاخير للقاضي محمد مازح والاستقالة المفاجئة لمدير عام وزارة المال الان بيفاني انقسم المشهد اليوم وبين هذا الخبر وذاك كان الدولار الاميركي يواصل تحليقه الجنوني متخطيا عتبة الثمانية الاف ليرة فيما حددت المصارف تسعيرة جديدة للسحوبات النقدية من الودائع بالدولار بلغت 3850 ليرة للدولار.



ففي الملف الاول جمع قصر بسترس اليوم لقاء بين الوزير حتي والسفيرة الاميركية التي اكدت طي صفحة القرار فيما شدد الوزير حتي على حرية الاعلام وحق التعبير.

توازيا استدعى مجلس القضاء القاضي مازح الذي اكد التلفزيون لبنان انه سيحضر بعدما تبين ان استدعاءه هو للاستماع الى رأيه بقضية تصريحاته الاعلامية لا بشأن قراره القضائي واذ اكد على تمسكه بحرية الاعلام اوضح حيثيات قراره المؤقت والاحتياطي وربط استقالته بمجريات هذا الاجتماع.



في المقابل استقالة مفاجئة اعلنها اليوم الان بيفاني مبررا برفضه ان يكون شريكا في الانهيار وقال كانت هناك محاولة إصلاحية جدية وإندفاعة خلفها وللاسف التركيبة السياسية المالية نجحت بـ"ضرب فرامل قوية لها"

وفي اول رد فعل علق يان كوبيتش بالقول استقالة بيفاني تعد خسارة للبنان خلال الازمة الشاملة التي تزداد وطأتها سريعا في البلاد.

على اي حال استقالة بيفاني التي استلمها وزير المال يتطرق اليها مجلس الوزراء غدا في بعبدا والذي يبحث شؤونا مالية ويسبقه اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



استقبل وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتي السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا، وناقش معها اهمية التعاون بين الحكوميتين، ويمكن ان يكونا قد تطرقا الى القرار القضائي الصادر بحقها بعدما وضعت بتصريحاتها ولا تزال البلاد على شفا فتنة وانقسام . ومن على منبر الزيارة التي سميت استدعاء، اتفقت شيا مع الوزير كما قالت على طي الصفحة بعد القرار المؤسف..

وبكل أسف، استدعى مجلس القضاء الاعلى قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح، فما كان من المنتصر لكرامة كل اللبنانيين، الا الانتصار لكرامته وكرامة القضاء، معلنا انه سيقدم استقالته غدا وهو مرتاح الضمير، فهل تستفيق بعض الضمائر؟



بضمير مرتاح كما قال ، قدم المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني استقالته، استنقاذا لنفسه من وحول الارقام والصناديق، والحلول المعلقة بفعل المصالح وتداخلها كما أشار..

وفي اشارات ابعد من البيانات، ردت السفارتان الصينية والايرانية على اراجيف شيا وثرثراتها كما وصفتها، مطالبين شيا وادارتها بالتوقف عن اعاقة الآخرين من مساعدة لبنان.

فلشيا وبلادها أكبر الاثر بالازمة اللبنانية كما قال السفير الروسي الكساندر زاسبكين للمنار، وما عقوبتها بحق اللبنانيين سوى المسبب الرئيسي للضائقة الاقتصادية والازمة المالية اللبنانية، مبديا استعداد بلاده واهتمامها بمساعدة لبنان..



اهتمام صيني روسي ايراني لانقاذ لبنان، هو أكبر بكثير من اهتمام بعض اللبنانيين الذين لا يتوانون عن احراق البلد لاشعال سيجارتهم او لاشباع احقادهم ..

وامام الاحقاد الصهيونية والاطماع المستفحلة في المياه والتراب اللبناني، دعوة رئاسية الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع لبحث الخطوة الصهيونية الخطيرة بالاعلان عن التنقيب عن الغاز قرب المناطق المتزاع علها مع لبنان.

وفي العالم المشبع بكل انواع المشاكل والازمات، اشارة فرنسية لمعجبيها في لبنان ، فقد حكم القضاء الفرنسي على رئيس الوزراء الأسبق فرنسوا فيون بالسجن خمس سنوات، بعد اعتباره مذنبا في قضية منح وظيفة وهمية لزوجته.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



الآن بيفاني.. لماذا الآن ؟

فعن عمر حكومات يوازي: جورج قرم فؤاد السنيورة إلياس سابا ديمانوس قطار جهاد ازعور محمد شطح ريا الحسن محمد الصفدي علي حسن خليل وغازي وزني، قدم المدير العام لوزارة المال استقالته اليوم .. قافزا من سفينة شارفت الارتطام بجبل جليد. وعن عشرة وزراء مالية عاصرهم بيفاني منذ عام ألفين، قرر رجل يشرف على صندوق أسود أن يخرج من المغارة لكنه ترك فيها أسرار علي بابا والاربعين حرامي، فلماذا الآن ولأي أسباب ؟



إستنادا إلى مؤتمره الصحافي فإن قوى الظلمة والظلام تكاتفت لإجهاض البرنامج الإنقاذي ومارست اوسع عملية تضليل لحماية مصالحها والصراع بات حادا جدا بين أصحاب المصالح وضحايا هذه المنظمومة الساعين للتغيير، ونحن اليوم مشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة مع نتيجة معروفة مسبقا وهي سحق الطبقة غير الميسورة وفتح بيفاني أول طاقة على أسباب الاستقالة لكن بالمواربة عندما قال إن مشكلتهم مع خطة الحكومة أنها طرحت استعادة المال المنهوب وكسرت المحرمات وبينت ضرورة القيام بالإصلاحات في أقصى سرعة فيما المشكلة الأهم هي أنها ولدت يتيمة ولم تلق الدعم والجميع خضع لخطاب يضع اللوم على الدولة ولم يكن في مضبطة بيفاني ما يعيبها فهو وصف بالمسؤول الشجاع الذي فند الأسباب ورفض أن يشارك في حلول على أكتاف المودعين وآثر تثبيت أرقامه عن حجم الخسائر وتبيان أنها صحيحة غير أن بيفاني لم يمكنه إقناع الناس والمودعين من التوقيت بعد عشرين عام خدمة فعلية. وبعقدين من الزمن المالي كان بيفاني شاهدا على الأحرف الأولى من عصر الانهيار وعلى وضع الحجر الأساس للأزمات المالية التي نحصد تبعاتها اليوم ظل مديرا عاما لبيت المال "بيدين وبيتدين " وتوقيعه فرض عيْن على كل ليرة ودولار .



لا خلاف مع بيفاني في التوصيف لكن الاعوام العشرين ليست لمحة بصر ولا يمكن أن تختزل بضربة استقالة وأن يصدق الناس أن ثورته اليوم ما كانت لتتم عند أول لغم مالي صادف مسيرته وإذا كان المدير العام لوزارة المال قد قرر كشف السوق المالية السوداء فلماذا بقيت رسائله مبطنة ولم يعلن بالأسماء الثلاثية كل هذه المنظومة التي تسببت بالانهيار .. من هم ؟ إلى أي صنف بشري سياسي ينتمون ولماذا علينا كلبنيانين أن " نتحزر" وأن ننقب عن أركان خربت بيوتنا . كل حادث صار حزورة ولغزا ويستلزم صدور ملاحق تفسير ..ولكن الأسوأ فيها أن تأخذ شكل " صاروخ " على موكب الرئيس سعد الحريري ..وأيضا على اللبنانيين أن يصدقوا ويعيشوا إثارة المشهد. هي صواريخ سياسية دقيقة غلفها الامن برواية أقرب الى اختراعات جمال الجراح الأمنية العابرة للأليفاف البصرية من فوق المتوسط .. او أنها تقليد صاروخي لزهرة معراب التي تمكنت من إنقاذ الحكيم. روايات مقنعة .. غير مقنعة .. ومسرحيات هزْلية لبلاد دخلت في مرحلة التراجيديا السوداء .





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



الإستقالة، إما أن تكون هزيمة وإما أن تكون هروبا وإما أن تكون نجاة، وإما الثلاثة معا... إستقالة آلان بيفاني، مدير عام المالية، هل هي هزيمة أم هروب أن نجاة؟



قد تكون الثلاثة معا: هي هزيمة لأنه لو لم يتراجع مشروعه أو الخطة التي قدمت لصندوق النقد الدولي والتي شارك في إعدادها لما كان استقال. هي هروب لأنه وجد نفسه غير قادر على مواجهة من شككوا في خطته، ومن ارتابوا منها، ومن أعدوا بديلا منها. وهي نجاة لأن هناك من وصف الإستقالة بأنها قفز من السفينة قبل غرقها أو قبل الخشية من غرقها.



عشرون سنة في المالية منذ عام 2000 إلى اليوم ومعاصرة لدزينة وزراء مالية أو اقل بقليل، وافق بعضهم، وخالف البعض الآخر، وابتعد في ولاية أكثر من وزير، لكنه بقي وكان يضع توقيعه على الكثير من القرارات.



اليوم، والمعركة حامية الوطيس، سواء مع صندوق النقد الدولي أو مع أفرقاء آخرين داخل السلطة وفي قطاعات خاصة، رمى سلاحه ورفع الراية البيضاء.



قال كلمته ومشى... لم يسم أحدا... جهل الفاعل أو الفاعلين، على رغم انه ساق عشرات الإتهامات. اللافت أن أي تعليق لم يصدر بعد عن وزير المالية غازي وزني على هذه الإستقالة.



إستقالة بيفاني من المالية، التي تعني حكما استقالة من الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، هي الثانية بعد استقالة المستشار هنري شاوول، فماذا سيحصل للوفد اللبناني المفاوض؟ وهل سيطعم بأعضاء آخرين بديلا من بيفاني وشاوول؟ هل ستبقى الخطة هي إياها أم تخضع للمراجعة مع استقالة اثنين من واضعيها؟



في انتظار الأجوبة، ملف دبلوماسي طوي اليوم: الأزمة، أو ما سمي أزمة مع السفيرة الأميركية في بيروت، إنتهت بلقاء السفيرة وزير الخارجية ناصيف حتي.



السفيرة الأميركية تلت بيانا مكتوبا ونقلته كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية بعكس قرار العجلة الذي كان قد منع نقل تصريحاتها لمدة سنة، فقالت في بيانها: "من بين المسائل التي ناقشناها الحكم الذي صدر أخيرا. وقد طوينا صفحة هذا الحدث المؤسف".



ولكن ما كان لافتا جدا هو تعليق السفارة الإيرانية في بيروت على موقف السفيرة الأميركية، التعليق استخدم تعابير عالية اللهجة، وجاء فيه: "كلما ثرثرت أكثر، كلما بهدلت نفسها و بلادها اكثر".





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



لا تتوقف ابواق الشؤم وأشداق اللؤم عن تثبيط العزائم والترويج للهزائم .

في كل فترة عنوان عريض وشعار بغيض .

شعار المرحلة الان : الدولار او الاحتضار .

منذ 9 اشهر واكثر بدأ تهريب الدولار بالمليارات من الداخل وسكتوا .

ومنذ 9 اشهر أقفلت حنفية الدولار من الخارج فبدأ الصراخ والعويل .

منذ اسابيع تم توقيف صرافين بتهم وتهم . قامت الدنيا واستبشر الناس خيرا بمحاسبة تأخرت ودولة قانون غادرت ولم تعد .

لكن املنا خاب للمرة المليون . الصرافون المتهمون تحولوا الى ملتزمي ومتعهدي تمنين الناس بحفنة من الدولارات .

ابواق الشؤم واشداق اللؤم تروج منذ اشهر لمقولة ركز عليها الاسياد وتلقفها الاولاد : التهريب والسلاح .



نسيوا الفساد وتناسوا السرقات وتغاضوا عن المجالس والتوظيفات والصناديق والتنفيعات والهندسات والهيئات والعمولات و وحيدوا مجالس الادارات الهادرة بالتجاوزات العامرة بالاخفاءات الغادرة بالالتزامات ومن بينها الكهرباء الرازحة تحت عبء الاحتكارات الملتحفة عباءة اقطاع المال والزعامات منذ عقود .

ابواق الشؤم واشداق اللؤم تصوب على فريق واحد - وتهوى الفوتة بالحيط - لكنها لا تجرؤ ولو مرة على فتح ملفات باقي الجهات والمكونات . منذ 15 عاما مصابون برهاب شخص ومتلازمة ستوكهولم الجلادين .

اما لحسن طالع اللبنانيين - وربما العكس تماما - فقد تعرفوا مؤخرا الى فرس الرهان وطليعة الفرسان , وحيد الزمان وامل لبنان , الذي سيخلع حسان ويخلف سعد ومعه نتطلع الى ما بعد . هو الذي ينطبق عليه : الفرنجي برنجي . وليت اللبنانيين لم يسمعوا ولم يروا وابشر بطول سلامة يا مربع ..

ابواق الشؤم واشداق اللؤم تسوق لكل ما يحط من قدر لبنان . تحرض اميركا على العقوبات ووقف المساعدات عن الجيش . تؤلب الدول العربية على الابتعاد وتوغر صدر اوروبا وفرنسا لوقف سيدر والمساعدات . تتنطح كالثور وتنبطح كالذليل وتزحف كالافعى للحصول على خاتم وحذاء من سيدها تماما كما كان يرجو العبد ويحلم منذ الاف السنين ..

يرفعون شعار اوقفوا التهريب عبر الحدود - وهذا منصف ومقبول لمن سيرته ناصعة ومسيرته ساطعة وليس العكس - لكن ليس للوقح والفاجر الذي يردد كالببغاء صوت مولاه ويجتر كالاحمق كلام معلمه عن التهريب اليوم في حين سكت واطبق فمه عن تهريب عشرات المليارات من الدولارات من ودائع اللبنانيين وسرق مئات المليارات من خزينة الدولة وتهريبها للخارج منذ 30 عاما . هل هناك تهريب بسمنة وتهريب بزيت ؟ ام ان امر العمليات صدر بتحريك العمالة وصرف العمولة والجعالة ؟

من الان وحتى يقضي الله امره بهؤلاء يظهر ان المعالجات تسير كالسلحفاة والدولار يخرق جدار الموت .



اليوم يهددون باستحضار الكوابيس واقامة المتاريس .

بدأت حملات استعداء نصف اللبنانيين وحفلات استجداء عطف القناصل والمخبرين من خلال التذكير بمرحلة مضت وشخصيات رحلت وتركيب سيناريوهات فلكية وروايات خرافية . تفنيص وتخبيص . المحرك معروف والمحرض مكشوف .

من العراق الى سوريا الى لبنان , ومن اليمن الى الضفة الغربية والرمال الليبية والمياه اللبنانية خط الزلازل يتحرك . بدأت المناوشات والتحرشات والاستهدافات .

جربوا الحرب والاغتيال والارهاب والعقوبات وضخ الاموال وفشلوا . اليوم يلجأون الى اوسخ الاساليب واحط الالاعيب : الفتنة للتحريض والجوع للترويض . وللمرة الالف بعد الالف , لم يحفظوا الدرس ولم يتعلموا شيئا .

ان في هذه الارض - هنا - التيجان للشجعان وليس للصيصان





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



وفق سعر صرف الوجع المتفلت من كل الضوابط يعيش اللبناني...

لم يعد يريد تعاميم بل يسعى للحفاظ على جناه من تعب العمر…..

يريد أن يبقى المعاش يعينه على الواقع المعاش والا …ما عاش….

ينتظر ضبطا لإيقاع عملة وطنية تحكمها سوق سوداء …وأياد سوداء …وعقول لا تفكر سوى في البيع والربح والشراء….

مواطن لا يريد التراصف عند كل طحنة امام الأفران للحصول على لقمة عيش مغمسة بالقهر….

مواطن لا يود أن يتذكر حتى طوابير السيارات أمام محطات المحروقات….

مواطن من حقه أن يتوقف عن لعن الظلام لأنه دفع ثمن الضوء مئات مليارات الشموع والدولارات والسنوات ….وما زال يسدد فاتورتين: دولة وإشتراك….



أما في حديث الماء فحدث ولا حرج عن بلد عائم ولكن رحلة عطشه في الشتاء والصيف بلاء… وسدد يا مواطن : دولة وستيرن.

اللبناني يعاني من كل العلل المستعصية …مريض يئن ألما مزمنا ولا من دواء في الأفق… اللبناني لقن في كتاب التربية أن التعليم حق للجميع…واليوم يسأل : ما هو محل العام الدراسي المقبل من الإعراب؟.

الفاتورة كبيرة والهموم كثيرة والأسعار نار والسلع تحكمها أهواء التجار… والإحتكار… ربما لم يعد ينفع سوى الدعاء…يا مغيث….



إلى جانب كل هذه الهموم اندفعت إلى دائرة الإنشغالات اللبنانية حزمة من الملفات المستجدة تبدأ بفتح العدو الإسرائيلي باب التنقيب عن النفط والغاز على حافة الحدود البحرية اللبنانية وتمر بتداعيات تدخلات السفيرة الأميركية في الشؤون اللبنانية وتنتهي باستقالة مفاجئة للمدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني.



في المستجد الغازي والنفطي تأكيد رسمي لبناني بلسان رئيس الجمهورية على أن التنقيب الإسرائيلي في المنطقة المتنازع عليها في غاية الخطورة وتشديد على عدم السماح بالتعدي على المياه الإقليمية اللبنانية.

وفي الشأن نفسه إجتماع للمجلس الأعلى للدفاع غدا يتضمن أحد بنود جدول أعماله الخطوة الإسرائيلية.

وعلى صعيد تداعيات قضية السفيرة الأميركية تجدر الإشارة إلى أن (شيا) لبت إستدعاءها إلى وزارة الخارجية فيما كانت الإحتجاجات على تدخلاتها تتصاعد أما السفارة الإيرانية في بيروت فكانت ترد على تصريحاتها بالقول: “كلما ثرثرت أكثر بهدلتْ نفسها وبلادها أكثر”.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



استقال الان بيفاني مدير عام وزارة المالية فاشتغلت الأقلام والألسن والسيناريوهات : لقد اسقطه أحد رؤساء الأحزاب الكبيرة جدا لأنه يحتجز أموالا بملايين الدولارات تعود لأبناء طائفة المسؤول ففهم أنه الرئيس نبيه بري. وقال آخر وتحديدا النائب جميل السيد إن بيفاني ذهب ضحية من وصفهم بزعران رياض سلامة الذين ضاقوا ذرعا به . وقال آخر إن بيفاني دفع الى الاستقالة لإن مواقفه وأرقام الخسائر التي رفعها الى صندوق النقد تتعارض مع رأي أحد الجناحين المتعارضين حول هذا الملف في فريق رئيس الجمهورية . سبحة القيل والقال ستطول لكن الحقيقة التي يمكن استخراجها من الاستقالة أنها اسقطت مشروع بيفاني الى صندوق النقد ومعه سقطت الحكومة التي تبنته ، كما تشكل الاستقالة مؤشرا على أن الدولة والحكومة والادارة الرسمية بلغت مرحلة متقدمة من الاهتراء، فخطوة بيفاني ، إن توافقنا معه أم لم نتوافق ، تدل بقوة على ان التعاقد المافيوي التاريخي على إدارة الفوضى واستخراج المال والسلطة من وجع الناس والوطن ما عاد شغالا لسببين : لأن الثورة، على عثراتها، فعلت فعلها التغييري، ولأن فراغ الصناديق والخزائن وأنين الناس أسقط كل فائدة من البقاء تحت سقف الهيكل المتداعي. قد يخاف البعض مما حصل لكن دفن جسد الدولة القديمة بات واجبا، علنا ننهي حدادنا عليها سريعا و نبني فوق ركامها الدولة المنشودة التي يحلم بها الأوادم ويناضل من أجلها الشرفاء ويستشهدون.



نقول هذا لأن كل ما يسجل منذ 17 تشرين حتى اليوم على الصعيد الرسمي ليس سوى سلسلة معيبة من الاخفاقات والتراجعات. هذا في الشق المالي من الكارثة، أما في الشق الدبلوماسي القضائي، فالرعونة والارتجال اللذين ارتكبا في حق السفيرة الأميركية، اجبرا الدولة على تمسيح مزحة المازح باعتذار مرتبك من السفيرة قدمه وزير الخارجية الذي قال إنه استدعاها ليتبين فيما بعد انه اعتذر منها بتبرؤه من قرار مازح ولاقاه مجلس القضاء باستدعاء القاضي المعني لاستيضاحه فقرر المثول أمامه ، فيما كان رفض المثول أمام التفتيش القضائي. على الأرض الفالتة ، انعكاسات التسيب والفوضى تتجلى مخيفة بتفلت الدولار من أي ضابط رادع ، وبالقلق الشعبي على المصير والذي تجلى بدوره بنزول الناس الى الشوارع تعبيرا عن خوفهم . والظاهرة غير المسبوقة، سجلت اليوم شمالا حيث أقفلت المؤسسات التجارية والأسواق في طرابلس الفيحاء التي لم تعرف الكساد منذ الصليبيين . ولن يأتي الحديث عن توجه لرفع سعر ربطة الخبز إلا بالمزيد من الغضب خصوصا أنه قد يؤسس لرفع الدعم عن البنزين والطحين والدواء وفاتورة الكهرباء ، مع ما يمكن أن يستدرجه ذلك من فوضى تبدأ اجتماعية وقد تنتهي أمنية. أنقذ الله لبنان من مصائبه وحكامه.



