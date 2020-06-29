لبنان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

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تبلغ رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب من بعثة لبنان في الأمم المتحدة عبر وزير الخارجية أن لبنان انتخب نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعين والتي تتزامن مع الذكري السابعة والخمسين لتأسيس الامم المتحدة التي كان لبنان احد الدول ال٥١ التي اسست الامم المتحدة في سان فرنسيسكو عام ١٩٤٥.

ولبنان هو احد نواب رئيس الجمعية لانه يتم انتخاب رؤساء من جميع المناطق الجغرافية في العالم ولبنان انتخب مع خمسة نواب رؤساء يمثلون منطقة اسيا والباسيفيك.

ونائب الرئيس يحل مكان الرئيس في حال غيابه وعندما يترأس يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس.. ان انتخاب لبنان في هذه الدورة التاريخية التي تحتفل فيها الامم المتحدة بذكرى تأسيسها هو لفتة هامة للبنان الذي لعب دورا تاريخيا في حضوره لمؤتمر سان فرنسيسكو ولكونه احد خمسة دول ساهمت في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان.