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مقدمة نشرة اخبار OTV - الإثنين 29 حزيران 2020

لا تتوقف ابواق الشؤم وأشداق اللؤم عن تثبيط العزائم والترويج للهزائم .







في كل فترة عنوان عريض وشعار بغيض .







شعار المرحلة الان : الدولار او الاحتضار .







منذ 9 اشهر واكثر بدأ تهريب الدولار بالمليارات من الداخل وسكتوا .







ومنذ 9 اشهر أقفلت حنفية الدولار من الخارج فبدأ الصراخ والعويل .







منذ اسابيع تم توقيف صرافين بتهم وتهم . قامت الدنيا واستبشر الناس خيرا بمحاسبة تأخرت ودولة قانون غادرت ولم تعد .







لكن املنا خاب للمرة المليون . الصرافون المتهمون تحولوا الى ملتزمي ومتعهدي تمنين الناس بحفنة من الدولارات .







ابواق الشؤم واشداق اللؤم تروج منذ اشهر لمقولة ركز عليها الاسياد وتلقفها الاولاد : التهريب والسلاح .







نسيوا الفساد وتناسوا السرقات وتغاضوا عن المجالس والتوظيفات والصناديق والتنفيعات والهندسات والهيئات والعمولات و وحيدوا مجالس الادارات الهادرة بالتجاوزات العامرة بالاخفاءات الغادرة بالالتزامات ومن بينها الكهرباء الرازحة تحت عبء الاحتكارات الملتحفة عباءة اقطاع المال والزعامات منذ عقود .







ابواق الشؤم واشداق اللؤم تصوب على فريق واحد - وتهوى الفوتة بالحيط - لكنها لا تجرؤ ولو مرة على فتح ملفات باقي الجهات والمكونات . منذ 15 عاما مصابون برهاب شخص ومتلازمة ستوكهولم الجلادين .







اما لحسن طالع اللبنانيين - وربما العكس تماما - فقد تعرفوا مؤخرا الى فرس الرهان وطليعة الفرسان , وحيد الزمان وامل لبنان , الذي سيخلع حسان ويخلف سعد ومعه نتطلع الى ما بعد . هو الذي ينطبق عليه : الفرنجي برنجي . وليت اللبنانيين لم يسمعوا ولم يروا وابشر بطول سلامة يا مربع ..







ابواق الشؤم واشداق اللؤم تسوق لكل ما يحط من قدر لبنان . تحرض اميركا على العقوبات ووقف المساعدات عن الجيش . تؤلب الدول العربية على الابتعاد وتوغر صدر اوروبا وفرنسا لوقف سيدر والمساعدات . تتنطح كالثور وتنبطح كالذليل وتزحف كالافعى للحصول على خاتم وحذاء من سيدها تماما كما كان يرجو العبد ويحلم منذ الاف السنين ..







يرفعون شعار اوقفوا التهريب عبر الحدود - وهذا منصف ومقبول لمن سيرته ناصعة ومسيرته ساطعة وليس العكس - لكن ليس للوقح والفاجر الذي يردد كالببغاء صوت مولاه ويجتر كالاحمق كلام معلمه عن التهريب اليوم في حين سكت واطبق فمه عن تهريب عشرات المليارات من الدولارات من ودائع اللبنانيين وسرق مئات المليارات من خزينة الدولة وتهريبها للخارج منذ 30 عاما . هل هناك تهريب بسمنة وتهريب بزيت ؟ ام ان امر العمليات صدر بتحريك العمالة وصرف العمولة والجعالة ؟







من الان وحتى يقضي الله امره بهؤلاء يظهر ان المعالجات تسير كالسلحفاة والدولار يخرق جدار الموت .







اليوم يهددون باستحضار الكوابيس واقامة المتاريس .







بدأت حملات استعداء نصف اللبنانيين وحفلات استجداء عطف القناصل والمخبرين من خلال التذكير بمرحلة مضت وشخصيات رحلت وتركيب سيناريوهات فلكية وروايات خرافية . تفنيص وتخبيص . المحرك معروف والمحرض مكشوف .







من العراق الى سوريا الى لبنان , ومن اليمن الى الضفة الغربية والرمال الليبية والمياه اللبنانية خط الزلازل يتحرك . بدأت المناوشات والتحرشات والاستهدافات .







جربوا الحرب والاغتيال والارهاب والعقوبات وضخ الاموال وفشلوا . اليوم يلجأون الى اوسخ الاساليب واحط الالاعيب : الفتنة للتحريض والجوع للترويض . وللمرة الالف بعد الالف , لم يحفظوا الدرس ولم يتعلموا شيئا .







ان في هذه الارض - هنا - التيجان للشجعان وليس للصيصان