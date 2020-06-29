مكتب وزيرة الدفاع ينفي مجددا اي تواصل مع السفيرة الأميركية...

صدر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع البيان الآتي:

يود المكتب الاعلامي أن يلفت نظر بعض وسائل الإعلام كما الرأي العام، إلى أن الوزيرة زينة عكر تحترم التراتبية من جهة، وتحترم مسؤوليات كل وزير وتحترم القضاء والمؤسسة القضائية.

من هنا، فهي غير مخولة بالتواصل بإسم الحكومة ولم يسبق أن تواصلت بإسمها مع أية جهة كانت، بما فيها السفيرة الأميركية، فرئيس الحكومة هو من يتحدث عن الحكومة وبإسمها.

كما أن وزير الخارجية هو المخول بالتواصل مع البعثات الديبلوماسية.

يهيب المكتب الإعلامي لوزيرة الدفاع بالجميع تقصي الحقائق وسؤال أصحاب العلاقة قبل نشر أي خبر يفتقد الى الصدق أو الدقة.