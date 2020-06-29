الضمان الاجتماعي جبيل: قبول المراجعات وتحديد مواعيد القبض وتقديم المعاملات على الموقع الالكتروني اعتبارا من 1 تموز

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اعلن مركز جبيل في الضمان الاجتماعي في تعميم اصدره اليوم، "قبول المراجعات وتحديد مواعيد تقديم المعاملات، وتواريخ القبض وغيره على الموقع الالكتروني:

Www.cnss-jbeil.simplesite.com

او https://m.facebook.com/Cnss-Jbeil - الصندوق -الوطني - للضمان -الاجتماعي - جبيل -117345870030328، وذلك اعتبارا من اول تموز المقبل.

ولكل أمر آخر، مراجعة رئيسة المركز ريتا ابو العز، وذلك في خطوة متقدمة لتسهيل تقديم معاملات المضمونين من دون الحاجة الى الإنتظار ساعات، والوقوف في الصف امام شبابيك المراجعات في زمن كورونا، وضرورة استعمال الكمامات، والتباعد بالمسافة، والسعال المزعج ولو كان عطسة.

واشار التعميم الى ان "المعاملات بتاريخ شهر ايار 2020 وما قبل سيصار الى دفعها اعتبارا من اول تموز، اما معاملات ما بعد ايار فسيصار الى تحديد المواعيد بشأنها لاحقا".