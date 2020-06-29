تجمّع المواقع الالكترونية الإخبارية استنكر ما تعرّض له جورج غرة: نرفض الأساليب البوليسية بالتعاطي مع الإعلاميين

A + A -

أعلن تجمّع المواقع الالكترونية الإخبارية أنّه تلقى إصدار بلاغ بحث وتحرّ بحق رئيس تحرير موقع vdlnews.com الزميل جورج غرّة على خلفية دعوى مقدّمة بحقه من المدير العام المستقيل لوزارة المالية ألان بيفاني.

إذ أكد التجمع تضامنه الكامل مع غرّة، شدّد على رفضه الكامل لاستعمال الأساليب البوليسية في التعاطي مع الإعلاميين والمواقع الالكترونية الإخبارية، سواء من حيث محاولة إلزام رؤساء التحرير المثول أمام الضابطة العدلية، وهو ما يناقض الاتفاق المعقود مع النيابة العامىة التمييزية بحيث يمثل الصحافيون والاعلاميون أمام قضاة التحقيق ومحكمة المطبوعات حصراً.

وناشد التجمه رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود والمدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات إصدار التوجيهات اللازمة للمدعين العامين في المناطق وللضباطة العدلية لوقف هذا التعاطي مع الاعلاميين ووقف إصدار بلاغات بحث وتحرّي بحقهم، لأن "عناويننا معروفة ولم نكن يوماً هاربين من وجه العدالة ونمثل دائماً أمام القضاء".

واستنكر ما تعرّض له الزميل جورج غرّة ومطالبًا الجهات المعنية، بدءًا من القضاء وصولاً إلى الأجهزة الأمنية لوقف الاستدعاءات للصحافيين والاعلاميين، وتأكيد مثولهم أمام محكمة المطبوعات حصراً حماية لحرية التعبير التي يكلفها الدستور اللبناني. كما طالب بإسقاط بلاغ البحث والتحري عن الزميل غرّة فوراً واعتباره وكأنه لم يكن.

وأعلن تجمّع المواقع الالكترونية الإخبارية أنه سيبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة هذا الجنوح الخطير في التعدي على الحريات الاعلامية وعلى كرامات الزملاء.