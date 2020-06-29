living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجمّع المواقع الالكترونية الإخبارية استنكر ما تعرّض له جورج غرة: نرفض الأساليب البوليسية بالتعاطي مع الإعلاميين

29
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن تجمّع المواقع الالكترونية الإخبارية أنّه تلقى إصدار بلاغ بحث وتحرّ بحق رئيس تحرير موقع vdlnews.com الزميل جورج غرّة على خلفية دعوى مقدّمة بحقه من المدير العام المستقيل لوزارة المالية ألان بيفاني.

إذ أكد التجمع تضامنه الكامل مع غرّة، شدّد على رفضه الكامل لاستعمال الأساليب البوليسية في التعاطي مع الإعلاميين والمواقع الالكترونية الإخبارية، سواء من حيث محاولة إلزام رؤساء التحرير المثول أمام الضابطة العدلية، وهو ما يناقض الاتفاق المعقود مع النيابة العامىة التمييزية بحيث يمثل الصحافيون والاعلاميون أمام قضاة التحقيق ومحكمة المطبوعات حصراً.

وناشد التجمه رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود والمدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات إصدار التوجيهات اللازمة للمدعين العامين في المناطق وللضباطة العدلية لوقف هذا التعاطي مع الاعلاميين ووقف إصدار بلاغات بحث وتحرّي بحقهم، لأن "عناويننا معروفة ولم نكن يوماً هاربين من وجه العدالة ونمثل دائماً أمام القضاء".

واستنكر ما تعرّض له الزميل جورج غرّة ومطالبًا الجهات المعنية، بدءًا من القضاء وصولاً إلى الأجهزة الأمنية لوقف الاستدعاءات للصحافيين والاعلاميين، وتأكيد مثولهم أمام محكمة المطبوعات حصراً حماية لحرية التعبير التي يكلفها الدستور اللبناني. كما طالب بإسقاط بلاغ البحث والتحري عن الزميل غرّة فوراً واعتباره وكأنه لم يكن.

وأعلن تجمّع المواقع الالكترونية الإخبارية أنه سيبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة هذا الجنوح الخطير في التعدي على الحريات الاعلامية وعلى كرامات الزملاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout