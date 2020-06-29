وفد من مركز سرطان الأطفال بحث الأوضاع المالية مع رئيس الحكومة

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وفدًا من مركز سرطان الأطفال، برئاسة رئيس مجلس الأمناء سيزار باسيم وعضوية كل من: لارا دبس، جوزيف عسيلي، نقولا بو خاطر، عماد طاهر، وهنا الشعار شعيب، وبحضور مدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري.

وبحث المجتمعون في الأزمة المالية التي يمر بها لبنان، وانعكاسها على كافة القطاعات ولا سيما على المراكز الاجتماعية، ومنها مركز سرطان الأطفال. كما تطرقوا إلى أبرز الحلول التي يمكنها أن تسهل دعم تلك المراكز الإنسانية، لاستمرارها في تقديم العملين الصحي والإنساني. وأكد رئيس الحكومة للوفد حرصه على دعم المركز وتحصينه لتأمين البيئة الصحية العلاجية الملائمة.