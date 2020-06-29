هذا ما قاله زاسبيكين عن السفيرة الأميركية...

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توقف السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين عند التصاريح الأخيرة للمسؤولين الأميركيين حيال الوضع اللبناني وحزب الله، واضعاً إياها في خانة "التحريض المكشوف على الفتنة". وتجنّب زاسبيكين التعليق على تفاصيل القرار القضائي القاضي بمنع السفيرة الأميركية دوروثي شيا من التصريح، إنطلاقاً من كونه يرفض التدخّل في شأن لبناني داخلي، الّا انه لم يخف اعتراضه على المضمون السياسي لمواقفها التي تُشكّل، في رأيه، امتداداً لِما صدر أخيراً عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ومساعده ديفيد شينكر، في إطار نهج رسمي تعتمده الولايات المتحدة.

وقال زاسبيكين لـ"الجمهورية" انّ الكلام الذي صدر عن شيا لا يختلف عمّا يُدلي به المسؤولون الأميركيون الآخرون في سياق الضغط على لبنان وحزب الله، مشيراً الى انّ واشنطن تُحمّل الحزب مسؤولية الفساد والمأزق الاقتصادي وأزمة النظام المصرفي ووَضع الجمارك والمعابر الحدودية، "في حين اننا جميعاً نعرف أنّ الواقع المالي والاقتصادي في لبنان يتأثر كثيراً بالعقوبات الأميركية والقيود على التحويلات، خصوصاً انّ واشنطن تسيطر على الدولار وتتحكّم بإدارة الشؤون المالية العالمية".