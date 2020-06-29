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"القوات": ... إلى تغيير كامل وشامل عن طريق انتخابات مبكرة

29
JUNE
2020
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الجمهورية: قالت مصادر «القوات اللبنانية»، تعليقاً على التطورات الجارية «انّ المكتوب يقرأ من عنوانه، فلو كانت الحكومة قادرة على الإقدام لأقدمت، ولكنها غير قادرة لاعتبارات ذاتية او بسبب الفريق الذي يقف خلفها، وفي الحالتين النتيجة واحدة وهي استمرار التأزُّم المالي والاقتصادي والمعيشي، وقد باتت في موقع المتفرِّج على الأحداث والوضع المتهاوي، فيما الرأي العام اللبناني في حاجة إلى من يُفرمل الانهيار تمهيداً لإعادة الاستقرار، وليس لمَن يقف متفرجاً على الانهيار».

 

وأضافت هذه المصادر «انّ الكلام اليوم ليس عن خلاف سياسي حول هذا الملف أو ذاك، إنما عن مصير بلد وشعب ولا يجوز التعاطي بخفة مع انهيار يطيح بما تبقّى من استقرار ويهدّد الدولة بوجودها وحضورها، فيما الإنقاذ غير ممكن مع قوى أثبتت فشلها في إدارة البلد، الأمر الذي يستدعي الذهاب إلى تغيير كامل وشامل عن طريق انتخابات مبكرة تعيد إنتاج كل السلطة من أجل وضع قطار الإصلاح على سكة التغيير تدعيماً للاستقرار ووصولاً إلى الدولة المُمسكة بقرارها والقادرة على حماية لبنان ومصالح اللبنانيين التي أطاحت بها أكثرية سياسية لا علاقة لأولوياتها بأولويات البلد وأهله».

الجمهورية
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