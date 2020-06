عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 حزيران 2020

A + A -

الأخبار: الدولار والنفط وحرب إسرائيل: خطورة الحسابات الخاطئة

أميركا تهدّد السلم الأهلي





الديار: أربعة تريليون ليرة لبنانية عجز الخزينة في الأشهر الخمسة الأولى من 2020

الحكومة أخذت إجراءات زادت من عجز الموازنة وضربت الليرة اللبنانية

1.5 إلى 2 تريليون ليرة من الـنقد يخرج شهرياً من مصرف لـبـنـان

نداء الوطن: عون ينأى بنفسه "أميركياً" ودياب طلب سحب الاعتذار: "ما تدخّلوني بورطة"

"شرقاً"... نحو الأنظمة الشمولية!



البناء: نفي حكومي للاعتذار من «السفيرة» …وحتّي استدعاها ‏للاحتجاج ….ومازح لوّح بالاستقالة ‏ وزارة طاقة الكيان تعرض للتلزيم في آب ‏‏… البلوك 72 المحاذي للبلوك 9 اللبناني ‏ مشاروات بين الحكومة والقيادات ‏السياسية والمقاومة حول مخاطر سرقة ‏حقوق لبنان

اللواء: تدخل رسمي لفض الإشتباك بين عوكر والضاحية

بعبدا لتعديلات دستورية حول الصلاحيات.. والدولار والخبز واحتياط المركزي أمام مجلس الوزراء



النهار: القرار الوقح ضد حرية الإعلام

الجمهورية: تحذر الناس بمعارك جانبية



the daily star: Lebanon in spat with US over envoy's comments

l'orient le jour: Les dérives judiciaires atteignent un nouveau somme