عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 حزيران 2020

الأخبار: الدولار والنفط وحرب إسرائيل: خطورة الحسابات الخاطئة
أميركا تهدّد السلم الأهلي
الديار: أربعة تريليون ليرة لبنانية عجز الخزينة في الأشهر الخمسة الأولى من 2020
الحكومة أخذت إجراءات زادت من عجز الموازنة وضربت الليرة اللبنانية
1.5 إلى 2 تريليون ليرة من الـنقد يخرج شهرياً من مصرف لـبـنـان
نداء الوطن: عون ينأى بنفسه "أميركياً" ودياب طلب سحب الاعتذار: "ما تدخّلوني بورطة"
"شرقاً"... نحو الأنظمة الشمولية!
البناء: نفي حكومي للاعتذار من «السفيرة» …وحتّي استدعاها للاحتجاج ….ومازح لوّح بالاستقالة وزارة طاقة الكيان تعرض للتلزيم في آب … البلوك 72 المحاذي للبلوك 9 اللبناني مشاروات بين الحكومة والقيادات السياسية والمقاومة حول مخاطر سرقة حقوق لبنان
اللواء: تدخل رسمي لفض الإشتباك بين عوكر والضاحية
بعبدا لتعديلات دستورية حول الصلاحيات.. والدولار والخبز واحتياط المركزي أمام مجلس الوزراء
النهار: القرار الوقح ضد حرية الإعلام
الجمهورية: تحذر الناس بمعارك جانبية
the daily star: Lebanon in spat with US over envoy's comments
l'orient le jour: Les dérives judiciaires atteignent un nouveau somme