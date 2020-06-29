حكومة تصريف أعمال

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الديار: إن عمل الحكومة أصبح يُشبه إلى حدٍ بعيد عمل حكومة تصريف الأعمال بإستثناء الإجتماعات التي تقوم بها. وبإعتقادنا، إن النوايا الحسنة لأعضاء هذه الحكومة تمّ ترجمتها بإجراءات كارثية على الأرض وهي التي لم تستطع ضبط الأسعار عبر السماح للتجار بممارسة الـ «eplacement cost» مع العلم أنه ممنوع في المرسوم الإشتراعي 73/83 كما أنها لم تستطع القيام بأية إصلاحات وعلى رأسها قطاع الكهرباء والجمارك والإتصالات والقطاع العام ومحاربة الفساد.

إن هذه الحكومة إستنفذت كل مصداقيتها تجاه داعميها وبالتالي يُرجّح بعض الخبراء السياسيين أنه بمجرّد وجود البديل، سيتمّ تبديل هذه الحكومة، بحسب الديار.