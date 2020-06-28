السيّد: استهداف موكب ​سعد الحريري​ غير صحيح

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أعلن النائب جميل السيّد، في حديث تلفزيوني، انه "لا يوجد سر يعيش 10 أيام في لبنان ومن هذا المنطلق فإنه يرى أن خبر استهداف موكب سعد الحريري غير صحيح، اما ما حصل بخصوص السفيرة الأميركية فهي دعسة ناقصة قابلها دعسة ناقصة من القاضي مازح والموضوع أكبر من ذلك بل مواجهة طويلة"



وشدد السيد على انه "يجب على وزير الخارجية أن يشكر السفيرة الأميركية لأن ردة فعلها كانت أفضل من ردود أفعال بعض اللبنانيين، والحوار مات ولا يمكن التعويل عليه ويجب أن نتصالح مع الناس، وماذا يعني حوار يشارك فيه ميشال سليمان وورقته أساساً انتهت، وهناك مواجهة أميركية على حزب الله وتحاول أن ترمي عليه مسؤولية تفاقم الوضع الإقتصادي، وشعار "كلن يعني كلن" يحمي الفاسدين، والمطلوب اليوم ثورة داخل كل طائفة، وهناك جهات تدفع الأموال لبعض الشبان ليقوموا بالتخريب وقطع الطرقات".