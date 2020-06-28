خروقات جويةٌ إسرائيلية للأجواء اللبنانية

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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنه "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 27/6/2020 الساعة 15.40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 20.55 من فوق بلدة عيترون".

وأضافت، "وعند الساعة 16.25، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18.10 من فوق بلدة كفركلا، وعند الساعة 21.20، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعلبك والهرمل، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 28/6/2020 الساعة 5.00 من فوق البحر مقابل البلدة المذكورة".

وكانت قيادة الجيش قد أعلنت في بيان سابق، أنه "ستقوم القوات الجوية، بتاريخي 29، 30/6/2020 وتاريخي 1 و2/7/2020 اعتبارا من الساعة 20.25 ولغاية 3/7/2020 الساعة 00.30، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، بيروت، والقليعات".