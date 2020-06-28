وحدة كوارث قضاء صور: حالة وفاة أمس ولا إصابات جديدة

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد covid-19، أمس، هو الثاني في القضاء منذ بدء الإصابات فيه.

وأفادت أنه لم تسجل اليوم أي إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت 3 حالات مشتبه بها حتى ساعة إعداد التقرير. وبالتالي استقر عدد المصابين في القضاء على 88 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 76 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، و9 حالات محلية، تماثل 46 منهم إلى الشفاء بشكل تام.

وأشارت الى أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني). كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم الحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة بضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة"، مشددة على أن "أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".

وأكدت أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، آملة من جميع الأهل "عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

ونصحت جميع القاطنين في قضاء صور "الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة".