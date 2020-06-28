بعد الحديث عن تعرض موكبه لحادث أمني .. هكذا علّق سعد الحريري!

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صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري البيان الآتي:

"تعليقا على ما أوردته قناة الحدث بشأن زيارة الرئيس الحريري الى البقاع قبل ١١ يوما: إنّ المعلومات التي وردت في التقرير صحيحة اجمالا، الا انه ومنعا للتأويل الجاري خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، يهم المكتب الاعلامي ان يوضح ما يلي:

لقد تبلغ الرئيس الحريري من الاجهزة الامنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، الا انه بما ان الموكب لم يتعرض لاي اعتداء، ومنعا لاي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الامر وانتظار نتائج تحقيقات الاجهزة الامنية المختصة".