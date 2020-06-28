"الأمن العام" يوضح حقيقة فيديو لتهريب محروقات إلى سوريا

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان أشارت فيه إلى أنه "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يَظهر فيه صهاريج وشاحنات على انها محملة بالمحروقات والمواد الغذائية ويتم تهريبها من لبنان الى سوريا".

وأكدت المديرية أنّ "الصهاريج والشاحنات موضوع الفيديو تحتوي على زيوت نباتية ومواد غذائية مختلفة مُرسلَة من منظمة الغذاء الدولية كمساعدة للشعب السوري ضمن البرنامج العالمي للغذاء، وهو ما دأبت عليه منظمة الغذاء الدولية منذ العام 2011 تاريخ بدء الأحداث في سوريا".

ووفقاً للبيان، فقد "تم تحميل الصهاريج والشاحنات في مرفأ بيروت وارسالها الى سوريا ( ترانزيت) عبر معبر المصنع الحدودي بصورة قانونية".