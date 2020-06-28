بين الجوع والكرامة .. خيط رفيع! (ميشال متّى)

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ميشال متّى -

من قال لكم انّ الكرامة يمكن ان نقطفها من الشجرة؟!

من قال لكم انّ العيش بالكرامة والسيادة والحرية هو ب "كبسة زر" ؟!

صحيح، يمكن ان تكون "كبسة الزر" هي توطين الفلسطينيين، وإبقاء النازحين السوريين، والرضوخ للخارج.. من هو الخارج؟! ليس اميركا او روسيا او ايران او سوريا او السعودية.. الخارج الذي يريد فرض سيطرته علينا كما فعل في فلسطين، هو العدوّ الاسرائيلي..!

ليس من المستغرب ان نسمع يومياً الكلام عن الرضوخ الى هذا "الخارج" وإن كان مدّ يد ومصافحة العدوّ.. فالكلام انّ اسرائيل ليست بالعدوّ، أصبحنا نسمعه يومياً بكل وقاحة وحقارة!

أليس من يدافع عن الاسرائيلي بطريقة مباشرة او غير مباشرة هو نفسه من يُفاخر بحربه مع الفلسطيني عندما دخل الى لبنان؟! أليس هو نفسه من يعتبر انّه حارب السوري المحتل من اجل الحرية والسيادة والاستقلال؟! ماذا يريد اليوم؟! بكل بساطة، هو نفسه من يريد ان ينفّذ الأجندة الاسرائيلية في لبنان..

بين الجوع والكرامة خيط رفيع .. خيط يرتبط بالحصار المالي الاقتصادي بأدواته الداخلية المدعومة من الخارج، هو نفسه الخيط الذي يتحكّم بسعر الدولار والسوق السوداء .. هو نفسه من يبث اشاعات البنزين الاثنين والثلاثاء، والمازوت الاربعاء والخميس، وصولاً الى اشاعات الخبز في نهاية الاسبوع!

بالاضافة الى الحصار من خلال تذاكر السفر والسيطرة عليها لمنع عودة ايّ لبناني من الخارج ..!

نعم، قالها العماد عون "اذا كان الرفض متعباً فالقبول مميت" .. رفَضنا بالأمس، ونرفض اليوم وسنرفض في المستقبل بيع لبنان وتقسيمه ..

يحاصروننا بالداخل ووصل الحصار معهم الى الخارج، عبر عدم مساعدتنا من جهة، ورفضهم لمحاولة انفتاحنا عند الآخرين ..

فشلوا في حربهم السياسية من العام ٢٠٠٥ ، فشلوا في حروبهم العسكرية، وها هم اليوم يريدون توقيعنا والرضوخ عبر تجويعنا ..

مقاومة الجوع والذلّ ليست سهلة، ولكنّها ليست الاّ ممراً ارادوها من اجل رضوخنا لهم..

ليس نحن من نسقط، ليس نحن من نوقّع، ليس نحن من يمد يده الى القاتل .. عنوان المرحلة هو الصمود .. إمّا ان نصمد ونحارب وننتصر معاً وإمّا على بلدنا السلام ..

لا تقطعوا هذا الخيط، وحافظوا على كرامتكم او ستُقطع رؤوسنا يوميًا تحت عناوين مختلفة.



