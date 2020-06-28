المكتب الاعلامي لعدرا: الوزيرة غير مخولة التواصل بإسم الحكومة

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أكد المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر أن الوزيرة زينة عكر تحترم التراتبية من جهة، وتحترم مسؤوليات كل وزير وتحترم القضاء والمؤسسة القضائية.

وفي هذا الاطار، أوضح المكتب الاعلامي أن الوزيرة عكر "غير مخولة بالتواصل بإسم الحكومة ولم يسبق أن تواصلت بإسمها مع أية جهة كانت، بما فيها السفيرة الأميركية، فرئيس الحكومة هو من يتحدث عن الحكومة وبإسمها. كما أن وزير الخارجية هو المخول بالتواصل مع البعثات الديبلوماسية. "

ودعا المكتب الإعلامي الجميع الى تقصي الحقائق وسؤال أصحاب العلاقة قبل نشر أي خبر يفتقد الى الصدق أو الدقة.