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فرق من مديرية حماية المستهلك قامت بجولات في مختلف المناطق اللبنانية

28
JUNE
2020
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بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، قامت فرق من مديرية حماية المستهلك بجولات في مختلف المناطق اللبنانية، صباح يوم الأحد وقد شملت الأفران للتأكد من توزيع الخبز على المحلات التجارية وبيعه بالسعر الرسمي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، كما تم الكشف على عدد من السوبرماركت لمراقبة الأسعار وبالأخص السلع المدعومة، بالإضافة الى محطات الوقود للتأكد من التزامهم بالسعر الرسمي.

وقد جال مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر بمرافقة مراقبين في منطقة النبطية متفقداً سلع السلة الغذائية المدعومة وقد سطر محضر ضبط بمخالفة الأسعار في احدى التعاونيات لعدم التزامهم بالسعر الأقصى المحدد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المستوردين، كما جال على عدد من محطات الوقود وطالب بالكشف على الفواتير للتأكد من الالتزام بالسعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.

وقد جال عدد من مراقبي حماية المستهلك على عكار العتيقة بمؤازرة مديرية امن الدولة وجرى تسطير ٣ محاضر ضبط لمحطات وقود غير ملتزمة بالتسعيرة الرسمية.

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